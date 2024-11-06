Petrol ve doğalgaz üretiminde rekor

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için atılan hamleler meyvelerini vermeye başladı. Doğalgazda Sakarya Gaz Sahası'nda, petrolde ise Gabar'da yapılan yatırımlarla üretimde tarihi rekorlara imza atıldı. Ekim ayında üretim hem aylık hem de günlük bazda rekor kırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ekim'de ham petrol üretiminde 3 milyon 361 bin 725 varil, doğalgaz üretiminde ise 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile tüm zamanların en yüksek rakamlarının yakalandığını açıkladı. Bu dönemde Gabar'da aylık toplam ham petrol üretimi 1 milyon 566 bin 214 varil, Sakarya Gaz Sahası'nda ise doğalgaz üretimi 196 milyon 772 bin 874 metreküp olarak gerçekleşti. Bu da aylık bazda bu alanlardaki en yüksek üretim anlamına geliyor. Aylık toplam petrol üretiminin yüzde 46.6'sı Gabar'dan, doğalgaz üretiminin yüzde 84'ü ise Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılandı.Ekim ayında günlük ortalama petrol üretiminde 108 bin 443 varil, doğalgaz üretiminde ise 7 milyon 568 bin 242 metreküp ile rekor kırıldı. En yüksek günlük petrol üretimi 111 bin 280 varil ile 29 Ekim'de, en yüksek günlük doğalgaz üretimi ise 7 milyon 908 bin 44 metreküp ile 23 Ekim'de yaşandı. 29 Ekim'de Gabar'daki üretim 52 bin 573 varil, 23 Ekim'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgaz üretimi de 6 milyon 666 bin 803 metreküp ile en yüksek seviyeye çıktı.Bakan Bayraktar, "Petrol ve doğalgazda üretime odaklandığımız bir yılı yaşıyoruz. Ekim ayında petrol ve doğalgaz üretimimiz hem aylık hem de günlük bazda yeni zirvelere ulaştı. Ham petrol üretiminde 3 milyon 361 bin 725 varil, doğalgaz üretiminde ise 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile tüm zamanların en yüksek rakamlarını yakaladık" dedi.Bakan Bayraktar, "Elbette ülkemiz büyüyor, nüfusumuz artıyor, ihtiyaçlarımız çoğalıyor. Yeni sahalarda, yeni aramalarla, yeni sondajlarla hem petrolde hem de doğal gazda üretimimizi artıracağız. Somali'de sismik faaliyetlerine başlayan Oruç Reis örneğinde olduğu gibi farklı kıtalarda yeni rezervler, yeni keşifler için gayret göstereceğiz. Hedefimiz, enerjide tam bağımsız Türkiye" değerlendirmesinde bulundu.