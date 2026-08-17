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Giriş Tarihi: 17.08.2026 12:14 Son Güncelleme: 17.08.2026 12:37

Petrol ve maden gelirleri gençlere aktarılıyor! Aile ve Gençlik Fonu’na 22 milyar TL'ye varan destek

Aile ve Gençlik Fonu’na petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden aktarılan kaynak 21,9 milyar liraya ulaştı. Bu yıl aktarılan tutar 7,8 milyar lirayı aşarken, desteklerden bugüne kadar 185 binden fazla genç yararlandı. İşte detaylar...

AA Ekonomi
Petrol ve maden gelirleri gençlere aktarılıyor! Aile ve Gençlik Fonu’na 22 milyar TL’ye varan destek
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Gençlik Fonu üzerinden evlenecek gençlere sağlanan destekler sürerken enerji ve madencilik gelirlerinden aktarılan pay her geçen gün artıyor.

Fona kaynak oluşturulması amacıyla Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesi ile Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının bir bölümü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından fona aktarılıyor.

2024'te başlatılan uygulama kapsamında bu yıl fona transfer edilen tutar 7,8 milyar lirayı aştı.

Böylece Aile ve Gençlik Fonu'na petrol ve maden gelirlerinden aktarılan toplam kaynak 21,9 milyar lirayı buldu. Bu kaynağın 12,1 milyar liralık kısmı madenlerden, 9,8 milyar liralık bölümü ise petrol ve doğal gazdan geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli ve milli kaynaklardan elde edilen gelirleri gençlerin geleceği için seferber ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar petrol, doğal gaz ve maden gelirlerimizden Aile ve Gençlik Fonu'na aktardığımız kaynak 21,9 milyar lirayı buldu. Sağladığımız bu imkanla 185 binden fazla gencimizin yuva kurmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine destek verdik. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefiyle durmadan çalışmaya, ülkemizin zenginliklerini gençlerimizin refahına kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak için gerekli şartları sağlayan evlenecek gençlere, 18-25 yaş aralığında olmaları halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları halinde 200 bin lira destek sağlanıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ALPARSLAN BAYRAKTAR #ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI #AİLE VE GENÇLİK FONU

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Petrol ve maden gelirleri gençlere aktarılıyor! Aile ve Gençlik Fonu’na 22 milyar TL'ye varan destek
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