Petrolde 100 dolar savaşı: G7 hamlesi fiyatları düşürecek mi? Taban beklentisi yükseldi

KÖRFEZ'DE PETROL AKIŞI SAVAŞ ÖNCESİ SEVİYELERE YAKLAŞTI

Standard Chartered'ın değerlendirmelerine göre, İran hariç Körfez bölgesinden ham petrol ve kondensat ihracatı eylülde günlük yaklaşık 16,5 milyon varile ulaştı. Bu rakam savaş öncesi seviyelere büyük ölçüde geri dönüşe işaret etti.

Ancak petrolün taşınma biçimi önemli ölçüde değişti. Savaş öncesinde Körfez ihracatının yüzde 83'ü Hürmüz Boğazı'ndan geçerken, eylülde bu oran yüzde 60'a geriledi.

İhracatçıların petrolü alternatif boru hatları, limanlar ve farklı deniz güzergahları üzerinden piyasaya ulaştırdığı belirtilirken, gemiden gemiye (STS) transferlerin de daha yoğun kullanıldığı ifade ediliyor.

Standard Chartered, petrol akışındaki toparlanmanın normalleşmeden ziyade sistemin dayanıklılığını gösterdiğini belirtiyor. Petrol sevkiyatları devam etse de daha uzun sefer süreleri, yüksek navlun ve güvenlik maliyetleri ile daha düşük lojistik verimlilik ortaya çıkıyor.