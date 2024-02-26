Pidede gramaj hilesiyle fiyat 15 TL

Ramazan'a sayılı günler kala iftar sofralarının vazgeçilmezi pidenin fiyatı belli oldu. Geçen yıl 300 gramı 10 TL olan pide, bu yıl gramajı 250'ye indirilerek 15 TL'den satışa sunulacak. Böylece, gram oyunuyla pidenin fiyatı yüzde 50 artmış gösterildi. Oysa ki, geçen yıl kilosu 33.5 TL olan pidenin fiyatı bu yıl 60 TL'ye çıktı. Pide fiyatını Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıkladı. Geçen yıl Türkiye'de pidenin kilogram fiyatının azami 33.5 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Bu yıl pidenin azami kilogram fiyatı 60 lira olacak. Buna göre İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesi 15 liradan satılacak. İzmir'de 300 gram pide 18 lira olacak. Bunun yanında esnafımız, 330 gram pideyi 20 lira veya 500 gram pideyi 30 lira olarak vatandaşın talebine göre üretebilir. Her il ve ilçede odalarımız kendi maliyet hesabını yaparak ilgili esnaf odaları birliğinden fiyat alacak" diye konuştu. Balcı, Türkiye'nin hiçbir yerinde pidenin kilogram fiyatının 60 liranın üzerinde olmayacağını söyledi.Ekmek fiyatlarını da değerlendiren Balcı, "Geçen yıl kilogram fiyatı 35.5 TL'ydi. Bu yıl 40 TL. İşçilik, un ve işletme giderlerimiz artış gösterirken yılın başında ekmeğe gelen zam yüzde 14 ile sınırlı kaldı. Ekmekle ilgili bir fiyat değişikliği gündemimizde yok" dedi.2002DE asgari ücret 184 lirayken bir kilogram ekmeğin 1 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Yani 184 kilo ekmek alıyorsunuz. Bu da 200 gram üzerinden 920 adet ekmek yapıyor. 2024'te asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğunu düşünecek olursak, ekmeğin kilogramı 40 lira olduğunda 425 kilogram ekmek alınıyor. 200 gram üzerinden baktığımızda 2 bin 125 adet ekmek almış oluyoruz. Yani 2002'de 920 adet ekmek alınırken asgari ücretle, bugünkü asgari ücretle 2 bin 125 adet ekmek almış oluyoruz. Aradaki ekmek farkı da bin 205. Ekmek fiyatının çok makul olduğunu görmek mümkün" diye konuştu.