Planlı üretene %100 mazot desteği

Bitkisel üretimde yeni destekleme modeli resmen hayata geçti. İlk defa destek ödemeleri üretim döneminden önce ve 3 yıllık olarak açıklandı. Destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidildi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı tüm üreticiler destek alacak. ÇKS'ye kayıtlı olan üreticiler, temel destek ile mazot maliyetinin yüzde 50'sini, gübre maliyetinin de yüzde 25'ini karşılayacak. Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecek. Kamu kuruluşları tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapan ilave destek alacak. Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek. Destekler ayni olarak değil nakdi olarak ödenecek.Yeni model, tarımda planlı üretimin sağlanmasını ve öngörülebilirliğin artmasını hedefliyor. Yeni modelde, Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından arpa, aspir, yağlık ayçiçeği, buğday, kolza (kanola), kuru fasulye, mercimek, dane mısır, nohut, kütlü pamuk, patates, kuru soğan, soya ve yem bitkileri planlama kapsamına alındı. Planlı üretim kapsamında üretim yapan üreticilere temel desteğe ilave destek verilecek. Bu üreticilerin mazot maliyetinin yüzde 100'ü ve gübrenin yüzde 50'si karşılanacak. Destek katsayı değeri ve destekleme tutarının hesaplanmasında 2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekara 244 TL olarak belirlendi.Planlı üretim kapsamında ürünlerin destek katsayısı değişiyor. Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak. İkinci kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçiler dekara 317.2 lira, üçüncü kategorideki ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreten çiftçiler dekara 366 lira, dördüncü kategorideki pamuk ve çeltik üreten çiftçiler dekara 549 lira temel destek alacak.Yeni model hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu kararla, hayvancılık ve su ürünlerinde olduğu gibi, bitkisel üretimde de artık üretim planlamasının en önemli ayağını uygulamaya almış oluyoruz" dedi. Yumaklı, yeni destek modeliyle ilk defa bitkisel üretim desteklerinin 3 yıllık açıklandığını kaydederek, "İlk defa destek ödemeleri üretim döneminden önce açıklandı. Destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidildi. Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere, su kısıtı olan havzalarda münavebeye uygun üretime, kamu kuruluşları tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapanlara ilave destek verilecek. Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliğe göre her yıl güncellenecek. Çiftçi üretim öncesi ne kadar destek alacağını bilecek" diye konuştu.