Polislere kira öder gibi konut

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin duyurduğu polislerin ev sahibi olmasını sağlayacak projenin ayrıntılarına SABAH ulaştı. Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) tarafından yürütülen konut projesi için ihtiyaç anketi yapıldı. Anketin sonuçlarına göre, en fazla talep Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya'dan geldi. İlk etapta Ankara'da 2 bin konut inşa edilecek. Projenin çizimlerine başlandı. İnşaatın Mayıs 2027'de başlaması planlanıyor.

ARAZİ İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR

POLSAN tarafından üyelerine özel planlanan konut projesi kapsamında ihtiyaç analizi yapmak amacıyla yapılan ankette, polislerin konut ihtiyacının bulunduğu illerin dışında tercih ettikleri daire büyüklükleri ve yaşam alanlarına ilişkin beklentiler de değerlendirildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya illerinde konut projesinin hayata geçirilebilmesi için arazi teminine yönelik çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. POLSAN'ın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlarla arazi alımı konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

ANKARA'DA 2 BİN KONUT

Üyelerin ilk tercihi olan Ankara'da 2 bin dairelik projenin çizim çalışmalarına başlandı. Projede inşaat çalışmalarının Mayıs 2027'de başlaması hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldığı bir televizyon canlı yayınında yaptığı açıklamada, POLSAN aracılığıyla polislerin kira öder gibi uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilmesi için çalışma başlattıklarını duyurmuştu. Çiftçi, "Muhtemelen önümüzdeki aylarda temelini atacağız bunun. 2027 yılı itibarıyla Ankara'dan başlattığımız bu çalışmayı daha sonra İstanbul'a, İzmir'e, diğer büyük şehirlere yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

ÜYELERİN İSTEĞİNE GÖRE ŞEKİLLENECEK

ANKET çalışmasında üyelerden daire büyüklükleri ve site konseptine ilişkin görüşler alındı. Konut projelerinde bulunması istenen sosyal donatılar da belirlendi. Güvenlik hizmeti, çocuk oyun alanları, peyzaj düzenlemeleri ve spor alanları üyelerin öne çıkan talepleri arasında yer aldı. Böylece projenin yalnızca konut ihtiyacını karşılaması değil, polis ailelerinin sosyal yaşam beklentilerine de cevap vermesi amaçlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör