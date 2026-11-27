Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurulun 19 Ocak 2022'de otomotiv sektöründeki yapısal rekabet sorunlarının tespiti ve rekabetçi çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla sektör incelemesi başlattığı belirtildi.

Otomotiv sektöründe, üretim, tedarik, dağıtım ve satış aşamalarının yanı sıra dijitalleşme, elektrifikasyon ve mobilite alanındaki dönüşümün etkisiyle ekonomik ve teknolojik açıdan değişimlerin yaşandığına işaret edilen açıklamada, sektörün küresel tedarik zincirleriyle olan güçlü bağlantısının, farklı seviyelerde faaliyet gösteren teşebbüsler arasındaki dikey ilişkilerin ve yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı iş modellerinin, sektördeki rekabetçi yapının bütüncül biçimde değerlendirilmesini gerekli kıldığı ifade edildi.

Açıklamada, sektördeki yapısal rekabet sorunlarının öncül biçimde tespit edilmesi ve değerlendirilmesinin, rekabetçi piyasa yapısının güçlendirilmesine ve tüketici refahının artırılmasına katkı sağlayacağına vurgu yapılarak, "Bu kapsamda, Otomotiv Sektör İncelemesi Ön Raporu'nda öncelikle otomotiv sektörünün küresel ve Türkiye ölçeğindeki genel görünümü, üretim ve satış yapısı ile arz ve talebi etkileyen faktörler incelenmiştir. Bu çerçevede, sıfır araç üretimi ve satışı pazarındaki gelişmeler ile otomotiv tedarik zincirinin işleyişi, üretim ve tedarik süreçlerinde kullanılan yöntemler ve bu süreçlerde karşılaşılan yapısal sorunlar ele alınmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

KÜRESEL GELİŞMELERİN OTOMOTİV TEDARİK SÜREÇLERİNE ETKİLERİ ELE ALINDI

Kovid-19 salgını, çip krizi, konvansiyonel ve ticari savaşlar ile iklim değişikliği gibi küresel gelişmelerin otomotiv tedarik süreçleri üzerindeki etkileri ve Türkiye'ye özgü koşulların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, bu bölümde ayrıca, ikinci el otomotiv piyasası, çevrim içi alım satım ve ihale platformları ile araç kiralama sektörünün incelendiği, otomotiv sektöründeki vergi oranları ve talep esnekliklerinin ekonomik analizler çerçevesinde ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, ön raporun ikinci bölümünde, otomotiv sektöründe dijitalleşme ve elektrifikasyon sürecinin rekabetçi yapı üzerindeki etkilerine odaklanıldığı aktarılarak, bu kapsamda, dijitalleşen otomotiv sektörü, iklim politikaları ve düzenleyici çerçeve değerlendirildikten sonra elektrikli araç ve batarya üretimi, elektrikli araçların çevresel etkileri, enerji dönüşümü ve teşvik mekanizmalarının incelendiğine vurgu yapıldı.

Elektrikli araçlar pazarının yapısı, pazara giriş ve büyüme engelleri ile rekabet hukuku bakımından önem taşıyan hususların ele alındığı ifade edilen açıklamada, "Bunun yanı sıra, elektrikli araç şarj altyapısının gelişimi, şarj ağı işletmecileri arasındaki ilişkiler, şarj istasyonları pazarındaki giriş engelleri, yoğunlaşma, yatay ve tek taraflı rekabet sorunları değerlendirilmiştir. Bağlanabilirlik teknolojileri, otonom araçlar, araçlardan elde edilen veriler ve bu verilerin paylaşımının rekabet üzerindeki etkileri de incelenmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

BAKIM VE ONARIM İLE YEDEK PARÇA PAZARLARI DA DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada raporun üçüncü bölümünde otomotiv sektöründeki dağıtım yapısının rekabetçiliğinin ele alındığı aktarılarak, bu çerçevede, bayilik, çevrim içi satış ve acente modelleri ile yeni dağıtım yöntemlerinin rekabet hukuku bakımından değerlendirildiği belirtildi.

Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında düzenlenen dağıtım sistemleri ve otomotiv sektöründeki dağıtım anlaşmalarına ilişkin Avrupa Birliği ve Türk hukukundaki düzenlemelerin incelendiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Otomotiv satış pazarının yapısının yanı sıra bakım ve onarım ile yedek parça pazarları da değerlendirildi. Yetkili ve bağımsız servisler arasındaki ilişkiler, garanti uygulamaları, araçlardan üretilen verilere erişim ve yedek parça pazarındaki rekabet koşulları üzerinde duruldu. Sonuç itibarıyla ön raporda otomotiv sektörünün farklı aşamalarında ortaya çıkabilecek rekabet sorunları, tedarik zincirindeki yapısal aksaklıklar ve teşebbüsler arasındaki ilişkiler, ikinci el araç ve çevrim içi platform piyasalarındaki gelişmeler, araç kiralama faaliyetleri, dijitalleşme ve elektrifikasyonun beraberinde getirdiği yeni rekabetçi dinamikler ile dağıtım, bakım-onarım ve yedek parça pazarlarındaki uygulamalar çerçevesinde analiz edildi. Raporda, otomotiv sektöründeki rekabetçi yapının güçlendirilmesine yönelik iyileştirmeye açık alanlar belirlenerek bu alanlarda uygulanabilir ve hedefe odaklı değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir."

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER DOĞRULTUSUNDA RAPORA NİHAİ ŞEKİL VERİLECEK

Açıklamada, raporda yer verilen bulgu, tespit, değerlendirme ve politika önerilerine yönelik görüşlerin, 27 Aralık'a kadar Kuruma posta yoluyla veya "otomotivsektorincelemesi@rekabet.gov.tr" adresi üzerinden e-posta yoluyla iletilebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Otomotiv sektörünün önümüzdeki döneme ilişkin rekabetçi dinamiklerinin kapsamlı biçimde analiz edilmesi ve geleceğe yönelik stratejik bir projeksiyonun ortaya konulması amacıyla, kamu ve özel sektör paydaşlarının görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda ön rapora nihai şekli verilecektir. Bu sürecin önemli aşaması olarak, paydaşların aktif katılımıyla ocak ayında bir çalıştay düzenlenmesi ve çalıştay çıktılarının rapora yansıtılması planlanmaktadır."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör