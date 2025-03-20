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Giriş Tarihi: 20.3.2025 14:18 Son Güncelleme: 20.3.2025 14:28

Rekabet Kurumu 3 teknoloji perakendecisine soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu Arzum markasının ardından Teknosa, MediaMarkt ve Vatan Bilgisayar gibi teknoloji perakendecilerine de soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu 3 teknoloji perakendecisine soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu Teknosa, MediaMarkt ve Vatan Bilgisayar gibi teknoloji perakendecilerine soruşturma başlattı.

Rekabat Kurumu internet sitesinde konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ'nin (Fakir) yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca (Kurul) karara bağlandı.

Önaraştırma kapsamında elde edilen bilgiler ve bulgular doğrultusunda Kurulun 20.02.2025 tarihli toplantısında;

  • Fakir'in yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin,
  • Fakir aracılığıyla Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ (Teknosa), Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ (Vatan) ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. (Mediamarkt) arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirilmesi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla Fakir, Teknosa, Vatan ve Mediamarkt hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-07/177-M(2) sayı ile karar verilmiştir.

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Rekabet Kurumu 3 teknoloji perakendecisine soruşturma başlattı
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