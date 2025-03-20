Rekabet Kurumu 3 teknoloji perakendecisine soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu Teknosa, MediaMarkt ve Vatan Bilgisayar gibi teknoloji perakendecilerine soruşturma başlattı.
Rekabat Kurumu internet sitesinde konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
Küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ'nin (Fakir) yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca (Kurul) karara bağlandı.
Önaraştırma kapsamında elde edilen bilgiler ve bulgular doğrultusunda Kurulun 20.02.2025 tarihli toplantısında;