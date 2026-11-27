Xiaomi ve Infinix marka cep telefonlarının satış fiyatlarına yönelik Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı. İki telefon markası ile üç teknoloji şirketinin dahil olduğu incelemede, mağazaların satış fiyatlarına müdahale edildiği ve rakip şirketlerin telefon fiyatlarını birlikte belirlediği iddiaları araştırılacak.

Soruşturma kapsamında Xiaomi, Infinix ve Güncel Dijital'in ürünlerini satan mağazaların satış fiyatlarına müdahale edip etmediği incelenecek. Ayrıca Xiaomi, Infinix, Güncel Dijital, Evofone ve Mieko'nun satış fiyatlarını belirlemek veya rekabete hassas bilgileri paylaşmak suretiyle rekabeti sınırlayıp sınırlamadığı değerlendirilecek.

İncelemenin sonucunda, mağazalar arasındaki fiyat rekabetinin güçlenmesi ve tüketicilerin daha uygun fiyatlarla cep telefonu satın alabilmesinin önünün açılması bekleniyor. Olası rekabet ihlallerinin tespit edilmesi halinde sektördeki fiyat politikalarının da değişmesi gündeme gelebilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör