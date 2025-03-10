Rekabet Kurumu soruşturma başlattı: Market hisseleri sert düştü

Rekabet Kurumu, gıda perakende sektöründeki bazı firmalara yönelik soruşturma başlattı. Bugün BİM tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıkklamada "Rekabet Kurumu tarafından aralarında şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir" ifadeleri kullandı.

Kurum, BİM'le beraber Şok, Migros ve Carrefoursa içinde soruşturma başlattı. Şirket, gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

BİM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

HİSSELER SERT DÜŞTÜ

KAP'a yapılan açıklamaların ardından market hisselerinden sert düşüşler yaşandı. BIST ticaret endeksi, yüzde 5'e yakın düşüşle işlem görürken BİM payları, yüzde 4,33 düşüşle 530,50 liradan işleme alındı. ŞOK Marketler hisseleri yüzde 2 oranında düşüşle 39,52 lira oldu. Migros'ta kayıp yüzde 4'ü aşarken hisse fiyatları 533 liradan satıldı.