Rekabet Kurumu’ndan BİM’e soruşturma

BİM tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurumu aralarında BİM'in de bulunduğu bazı perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma daha açtı.

BİM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BİM'E SORUŞTURMA

Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz günlerde yerinde incelemenin zorlaştırılması ya da engellenmesi gerekçesiyle BİM'e 1,3 milyar TL'lik bir ceza kesmişti.