Rekabet Kurumu’ndan Google’a dev ceza

Rekabet Kurulu, Google ekonomik bütünlüğünün piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabet ihlali ettiği gerekçesi ile 2 milyar 607 milyon 563 bin 963,59 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SORUŞTURMA SONA ERDİ

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerinde rekabet ihlali yapıldığı iddiasıyla 18 Mayıs 2023'te soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında ilk olarak Google'ın, sahip olduğu çevrim içi video paylaşımı platformu YouTube envanterinin sadece kendi talep tarafı platformları (demand side platforms-DSP) aracılığıyla satın alınmasına yönelik kısıtlama getirdiği ve YouTube reklamlarının bağımsız hizmet sağlayıcıları aracılığıyla doğrulanmasını ve ölçümlenmesini engellediği iddiaları incelendi. Bu iddia bakımından Google, Kurul'a rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla taahhüt sundu. Sunulan taahhüt, 'Nitelikli YouTube DSP'leri' olarak tanımlanan 3'üncü taraf DSP'lerin YouTube envanterine erişimini garanti etti. Bu taahhüt, Kurul'un 3 Mayıs 2024 tarihli kararı ile kabul edilerek anılan iddialar bakımından soruşturma süreci sonlandırıldı.