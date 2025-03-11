Rekabet Kurulu’ndan soruşturma dalgası: Marketlerden sonra teknoloji perakendecileri de mercek altında

TEKNOSA SORUŞTURMASI BAŞLADI

Rekabet Kurulu, aralarında Teknosa'nın da bulunduğu bazı teknoloji perakendecileri soruşturma başlattı. Soruşturmanın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin (Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama) ihlal edilip edilmediğini belirlemeye yönelik açıldığı bildirildi.

TEKNOSA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Teknosa tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Rekabet Kurumu'nun soruşturma başlatması, ilgili şirketlerin kanunu ihlal ettiği veya cezai yaptırımla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmez" ifadeleri kullanıldı.