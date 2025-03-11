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Giriş Tarihi: 11.3.2025 09:04 Son Güncelleme: 11.3.2025 09:26

Rekabet Kurulu'ndan soruşturma dalgası: Marketlerden sonra teknoloji perakendecileri de mercek altında

Rekabet Kurulu'nun dün aralarında ünlü zincir marketlerin bulunduğu işletmelere yönelik soruşturmalar başlattığı öğrenildi. Kurul bu kez de teknoloji perakendecilerini mercek altına aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Teknosa için de soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurulu’ndan soruşturma dalgası: Marketlerden sonra teknoloji perakendecileri de mercek altında

Rekabet Kurulu BİM, Migros, Şok Marketler ve Carrefoursa gibi perakende sektöründe faaliyet gösteren firmalara dün soruşturma başlattı. Gelişmeler sonrası market hisseleri sert düşüşler kaydederken bugün aralarından Teknosa'nın da bulunduğu teknoloji firmalarına da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

MARKETLERE SORUŞTURMA

BİM tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıkklamada "Rekabet Kurumu tarafından aralarında şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir" ifadeleri kullandı. Rekabet Kurumu BİM'le beraber Şok, Migros ve Carrefoursa içinde soruşturma başlattı.

BİM tarafından KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

BIST TİCARET ENDEKSİ SERT DÜŞTÜ

Öte yandan gelişmeler sonrası BIST ticaret endeksi, yüzde 5'e yakın düşüşle işlem gördü. BİM payları, yüzde 4,33 düşüşle 530,50 liradan işleme alındı. ŞOK Marketler hisseleri yüzde 2 oranında düşüşle 39,52 lira oldu. Migros'ta kayıp yüzde 4'ü aşarken hisse fiyatları 533 liradan satıldı.

TEKNOSA SORUŞTURMASI BAŞLADI

Rekabet Kurulu, aralarında Teknosa'nın da bulunduğu bazı teknoloji perakendecileri soruşturma başlattı. Soruşturmanın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin (Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama) ihlal edilip edilmediğini belirlemeye yönelik açıldığı bildirildi.

TEKNOSA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Teknosa tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Rekabet Kurumu'nun soruşturma başlatması, ilgili şirketlerin kanunu ihlal ettiği veya cezai yaptırımla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmez" ifadeleri kullanıldı.

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Rekabet Kurulu'ndan soruşturma dalgası: Marketlerden sonra teknoloji perakendecileri de mercek altında
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