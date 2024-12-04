Rekabet soruşturmalarına yapay zeka desteği

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, rekabet soruşturmalarında yapay zekâ temelli araçları da kullanacaklarını, bu çalışmanın en temel çıktısının hizmet ve gıda sektörlerinde olacağını bildirdi. Enflasyonun kasımda aylık yüzde 2.24, yıllık yüzde 47.09 olarak açıklandığını anımsatan Küle, tüketici fiyatlarında aylık bazda en yüksek artışın yüzde 5.1 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleştiğini söyledi. Küle, enflasyonda yıllık bazda ise en yüksek artışın eğitim, konut, lokanta ve oteller gibi hizmet sektörlerinde görüldüğüne dikkati çekti. Rekabet Kurulu olarak özellikle dar gelirli vatandaşlar için önem arz eden temel ihtiyaç ürünlerine yönelik sektörlerde inceleme yürüttüklerini vurgulayan Küle, kurulun 2015'ten 10 Eylül 2024'e kadar gıda, tarım, ormancılık, balıkçılık ve hayvancılık sektörlerinde 100'den fazla rekabet ihlali incelemesi gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Küle, bu yılın 9 ayında, 7'si soruşturma, 7'si ön araştırma olmak üzere 14 incelemenin sonuçlandığını aktararak, şöyle konuştu: "Fiyat artışları ve katılık yaşanan sektörleri yakından takip ediyoruz."