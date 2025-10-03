Rekabet’ten süt sanayicisine uyarı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, süt aldığı üreticilere "süt karşılığı yem alımını zorunlu tutan" sanayicilere yönelik tedbir kararı aldıklarını belirterek, "Soruşturma süreci halen devam ediyor. Aldığımız kararlara uyulup uyulmadığını yakından takip edeceğiz, sürecin sonunda üreticilerimizi yem kıskacına sokanları ağır para cezaları bekliyor" dedi. Son dönemde süt piyasasına ilişkin yoğun şikayetler aldıklarına işaret eden Küle, ilk gruptaki şikayetlere yönelik yapılan incelemeler sonucunda 44 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında soruşturma başlatıldığını ve sürecin devam ettiğini aktararak, ikinci grup şikayetler kapsamında 39 teşebbüs hakkında soruşturma açıldığını belirtti.