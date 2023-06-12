Rekor kıran borsada halka arzlar da zirvede

Seçimin ardından istikrarın devam edeceği ve yeni ekonomi yönetiminin atacağı hamlelere ilişkin beklentilerle yükselişini sürdüren Borsa İstanbul'da endeks tarihi zirvesini yeniledi. BIST-100 Endeksi 5.730 puanla tarihinin en yüksek seviyesine çıkarken, yatırımcı sayısındaki artışla birlikte halka arzlarda da, TL bazında rekor kırıldı.Son 1 ayda yüzde 25'le dünyanın en fazla yükselen piyasası olan Borsa İstanbul'da 2-9 Haziran arasında yatırımcı sayısı yaklaşık 300 bin kişi artarak 4 milyon 863 bine ulaştı. Söz konusu haftada aynı zamanda 4 halka arz tamamlandı. Geçen hafta A1 Capital, Pasifik Eurasia, Katılımevim ve Forte Bilgi İletişim'in halka arzı yapıldı. Söz konusu halka arzların toplam büyüklüğü 2.8 milyar lira olarak gerçekleşti.Bu yıl 20 şirket halka arz edildi. Halka arzlardan elde edilen gelirde ise 25.9 milyar TL bazında rekor kırıldı. 2022'de 40 şirket 15.8 milyar lira, 2021'de 52 şirket 21.6 milyar lira büyüklüğünde halka arz yapmıştı. 2020 sonundan bu yana, yani yaklaşık 2.5 yıllık süreçte 112 şirket 63.3 milyar liralık halka arz yapmış oldu. Bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla ise bu yıl 65.8 milyar TL, 2022'de 36.3, 2021'de ise 14.8 milyar TL gelir sağlandı. Böylece halka arzlar, bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla birlikte son 2.5 yılda sağlanan kaynak 180.2 milyar liraya ulaştı.SERMAYE Piyasası Kurulu'nun (SPK) attığı adımlarla son dönemde 30'a yakın şirket halka arz için sıraya girmiş durumda bulunuyor. Son olarak Ebebek Mağazacılık, hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmesi için halka arz başvurusunu gerçekleştirdi. Halka arzda 24 milyon yeni hisse (halka arzın yüzde 60'ı) ile mevcut hissedarlara ait 16 milyon hissenin (halka arzın yüzde 40'ı) satışı planlanıyor. Ek talep gelmesi durumunda mevcut hissedarlar 8 milyon adet hisseyi halka arza konu edebilecek. Şirket halka arz gelirini yurt içi ve yurt dışı mağaza ve online satış kanalları yatırımlarında, yenilenebilir enerji yatırımında ve işletme sermayesi finansmanında kullanacak. Ayrıca TAB Gıda da sermayesinin yüzde 18.5'ini temsil eden hisselerin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu.BORSA İstanbul'da yatırımcıların önemli bölümünün sanayi hisselerine yatırım yaptığı dikkat çekiyor. 2023 mayıs sonunda toplam 4 milyon 863 bin yatırımcı bulunurken, sanayi hisselerindeki yatırımcı sayısı yüzde 120 artarak 3 milyon 456 bine çıktı. Türk Hava Yolları'nın yer aldığı hizmet sektöründe ise yatırımcı sayısı yüzde 146 artarak 2.7 milyonu geçti. Bankacılık endeksinde yatırımcı sayısı 667 bin olarak gerçekleşti. Son 1 yılda sanayi endeksinde portföy değeri yüzde 100 artarak 888.6 milyara çıktı. Hizmet sektöründe portföy yüzde 132 artarak 521.2 milyar lira, bankacılık sektöründeki portföy ise yüzde 140 artarak 374.5 milyara ulaştı. Mali sektördeki portföyün büyüklüğü de 1 yılda 387.6 milyar liradan 814.1 milyara yükseldi.