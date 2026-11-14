Reytingler mercek altında

Rekabet Kurumu, reklamcılık hizmetlerine yönelik sektör incelemesinde elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda televizyon izleyici ölçümü hizmeti sunan Fifty5Blue Medya Araştırmaları Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. (FIFTY5BLUE) hakkında resen soruşturma açtı. Soruşturmayla şirketin televizyon izleyici ölçümüne ilişkin uygulamalarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği araştırılacak.

REKLAMDA BELİRLEYİCİ

Rekabet Kurumu, reyting verilerinin reklamverenler ve medya planlama ajansları açısından önemine dikkat çekti. Söz konusu verilerin reklam bütçelerinin televizyon kanalları ve programlar arasında dağıtılmasında belirleyici olduğu belirtilirken ölçüm sonuçlarının güvenilir ve karşılaştırılabilir olmasının yayıncılar arasındaki rekabet açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı. Kamuoyunda 'reyting' olarak bilinen televizyon izleyici ölçümü sonuçları, kanalların ve programların ne kadar izlendiğini ve hangi izleyici gruplarına ulaştığını gösteriyor.

Reklam verenlerle medya planlama ve satın alma ajansları, kanal, program ve saatleri belirlerken bu verilerden yararlanıyor. İzlenme verilerinin güvenilir ve karşılaştırılabilir olması önemli. Zira reklam verenler hedef kitleye ulaşmanın maliyetini ve bütçelerini bu şekilde değerlendiriyor. Soruşturma, televizyon kanalları, reklamverenler ve medya planlama ajansları arasındaki ekonomik dengeler açısından da önem taşıyor. Ölçüm sisteminin işleyişine ilişkin incelemenin sonuçları, televizyon reklam pazarındaki rekabet koşullarının değerlendirilmesine ışık tutacak.

NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de televizyon izleyici ölçümleri, belirlenen hanelerden elde edilen verilere dayanıyor. Televizyon İzleme Araştırmaları AŞ'nin (TİAK) Mart 2026'da yayımladığı bilgilere göre, Türkiye genelinde 40 ilde yaklaşık 4 bin 300 hane ve 19 bin kişinin televizyon izleme alışkanlıkları yılın 365 günü takip ediliyor. Panel kapsamındaki televizyonlara yerleştirilen özel ölçüm cihazları aracılığıyla izleme verileri kaydediliyor. Daha sonra bu veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek genel izleyici kitlesinin tercihleri hakkında sonuçlar elde ediliyor. Ölçümlerde izleyicilerin yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik özellikleri de dikkate alınıyor.

ÖLÇÜM SÜREÇLERİ İNCELENECEK

İnceleme kapsamında Fifty5Blue'nun ölçüme esas verileri kullanma, izleyici panelini oluşturma ve yönetme, izleme kayıtlarını işleme ve ölçüm sonuçlarını raporlama süreçleri değerlendirilecek. Bu uygulamaların reyting sonuçları ve televizyon reklamcılığı piyasasındaki rekabet koşulları üzerindeki olası etkileri araştırılacak.

KANTAR MEDİA'NIN MARKASI

REKABET Kurumu'nun soruşturma başlattığı FIFTY5BLUE, Türkiye'de uzun yıllardır televizyon izleyici ölçüm hizmeti sunan Kantar Media'nın yeni markası olarak faaliyet gösteriyor. Kantar Media, Ağustos 2025'te yatırım şirketi H.I.G. Capital tarafından satın alınmasının ardından 25 Şubat 2026'da FIFTY5BLUE markasına geçti. Türkiye'de Eylül 2012'den bu yana televizyon izleyici ölçüm hizmetlerini yürüten şirket, TİAK ile 2022-2027 dönemini kapsayan beş yıllık hizmet sözleşmesi de imzalamıştı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör