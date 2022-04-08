Rus turist getirene kredi desteği





THY İLE KOLTUK ANLAŞMASI

Rusya'da ABD ve Avrupa'nın uyguladığı ambargolar en çok havayolu şirketlerini etkilemiş durumda. Sigorta kapsamından çıkarılan havayolu şirketleri, uçuşlarını da askıya almak zorunda kaldı. Hal böyle olunca Rusya bayraklı Türk şirketlerinin ülkemize uçak yoluyla turist getirmesi zora girdi. Bu sorunun çözümü için Anex, Pegas ve Coral gibi dev tur operatörleri uzun zamandır Türk Hava Yolları (THY) ile görüşme halindeydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda bu tur operatörlerinin THY ile bir araya gelerek koltuk anlaşması sağladığı öğrenildi.







2 MİLYON TURİST TAŞINACAK

Bu kapsamda THY, bu üç şirkete 1.5 milyon koltuk ayırdı. Pegasus Havayolları ile Rus yapımı uçaklarla uçacak olan Rusya'daki özel havayolu şirketlerinin de 500 bin turist taşıması bekleniyor. Böylece, bu yıl için 2 milyon Rus turist sayısı garanti altına alınmış olacak. Rusya'dan gelecek turist sayısını artırmak için yeni bir havayolu şirketinin kurulması da gündeme geldi. Antalya merkezli kurulması planlanan ve sadece Rusya'dan Türkiye'ye turist taşıyacak olan havayolu şirketi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma başlattı.