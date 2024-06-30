Sakarya’da üretim 5.5 milyon metreküp

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 5.5 milyon metreküp doğalgaz üretildiğini bildirdi. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2053 hedefleri doğrultusunda maden ve enerjide net ihracatçı ülke olma yolunda çalışmalar yürütüldüğünü anlatarak, Türkiye'nin enerjide her yıl 5 bin megavat yeni kapasite kurulumu hedeflendiğini anımsattı. Bayraktar, rüzgâr ile güneşte gün içinde kesintiler yaşanabildiği için enerji ihtiyacının nükleer, doğal gaz, hidroelektrik ve kömür gibi kaynaklarla çeşitlendirilmesi gerektiğini kaydetti.Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 4 reaktörün aynı anda inşasının devam ettiğini belirterek, "Bu yıl içinde ilk reaktörün testlerine başlamayı hedefliyoruz. 2028'e kadar 4 reaktörü birer yıl arayla devreye alacağız. Tam kapasitede elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karşılanabilecek. Akkuyu bitince her yıl 7 milyar metreküp doğal gaz ithal etmekten kurtulacağız" diye konuştu. Uzun vadede, nükleerde 20 bin megavat kurulu güce ihtiyaç olduğunu anlatan Bayraktar, Sinop ve Trakya'da büyük ölçekli santraller planlandığını, ayrıca küçük modüler reaktör alanına da girmek istediklerini dile getirdi.Karadeniz'de büyük potansiyel bulunduğunun altını çizen Bayraktar, "Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileri Sakarya sahasında üretim faaliyetinde çalışıyor. Hedefimiz Karadeniz'de üretimi artırmak. Ağustosta 6 milyon metreküpü göreceğiz inşallah. 2025 başında ise 10 milyon metreküpe ulaşmak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı. Bayraktar, Gabar'da 41 kuyuda 45 bin varillik üretim yapıldığına dikkati çekerek, "Yoğun çalışma devam ediyor. Üretimi belki de 100 bin varilin üzerine taşıyacak çalışma yürütüyoruz. Yılda 3 milyar dolarlık katkı sağlayacak bir projeden bahsediyoruz" dedi.Türkiye'ninrüzgâr enerjisinden elektrik üretimi dün 228 bin 604 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre, Türkiye'de önceki gün günlük bazda 1 milyon 16 bin 62 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 25 bin 573 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 47 bin 573 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 233 megavatsaatle saat 06.00'da gerçekleşti. Günlük bazda dün 1 milyon 16 bin 62 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 25 bin 573 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde ilk sırada yüzde 22.5 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20.2 ile ithal kömür ve yüzde 13.7 ile linyit santralleri izledi.