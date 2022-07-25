Sanayide çarklar ihracat için dönüyor

Türkiye Ekonomi Modeli'nin ana lokomotifi olan ihracattaki rekor serisi, kapasite kullanım oranını da bu yılın zirvesine taşıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bin 733 iş yerinden aldığı yanıtlarla oluşturduğu verilere göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0.6 puan artarak yüzde 78.2 ile 2022'nin en yüksek seviyesine çıktı. Şubat 2020'de yüzde 76 olan kapasite kullanım oranı, salgınla birlikte aynı yılın nisan ayında yüzde 61.6'ya gerilemişti. Hükümetin aldığı tedbir ve ihracat hamlesi ile yükselişe geçen kapasite kullanım oranı, ihracat hamlesi ile pandemi öncesi seviyenin de üzerine çıkmış oldu.Ekonominin yüzde 7.3 büyüdüğü ilk çeyrekte yüzde 77.8 olan kapasite kullanım oranı, ikinci çeyrekte yüzde 77.9'a çıkmıştı. Ekonomistler, ikinci çeyrekte de büyümenin yüzde 5'e yakın bir oranda gerçekleşeceğini, üçüncü çeyrekte ise, dünya genelindeki resesyon endişelerine rağmen, büyüme trendinin devam edeceği görüşünde.İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranının yükselmesinde, ihracattaki güçlü seyir etkili oldu. İhracat haziranda 23.4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaşırken, 6 aylık ihracat 126 milyar dolar, yıllık ihracat ise 246 milyar dolar oldu. Küresel piyasalardaki resesyon endişeleriyle ekonomik aktivitenin olumsuz etkileneceğine dair endişeler ve merkez bankalarının para politikalarında sıkılaştırma sürecini başlatmasıyla küresel büyümenin olumsuz etkileneceğine dair öngörülere karşın sanayi sektörü dünyanın dört bir yanına ürünlerini ulaştırmaya devam ediyor. Türkiye'nin sanayi ihracatı, 94 milyar 180 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-haziran ihracatına ulaştı. 16 sektörden 12'si ihracat rekoru kırdı.ÖTE yandan Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuzda, haziran ayına kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1.5 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 4.5 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 2.4 arttı. İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0.8, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 3.9 arttı. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise temmuzda bir önceki aya göre 2,7 puan gerileyerek 103.7'ye indi.GEÇTİĞİMİZ ay ihracatçılarla bir araya gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu hafta sanayicilerle görüşecek. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısı, "Reel Kesimi Destekleyen Nitelikli Finansman Politikalarının Üretim ve İhracat Açısından Önemi" ana gündemi ile bu aya özel olmak üzere 29 Temmuz Cuma günü Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.