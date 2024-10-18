Sanayide depo savaşları başladı

Marmara Bölgesi'nde yoğunlaşan sanayi kümelenmesi son dönemde birçok sektörde depolama alanı sorununu zirveye çıkardı. Geçen yıl metrekaresi 6-7 dolar olan depo kiraları bu yıl 11-12 dolara kadar yükseldi. Dev fabrikalar yurtdışı siparişleri için ürettikleri ürünleri geçici olarak koyacak depolama alanı bulmakta büyük sıkıntı yaşıyor. Bu sorunun faaliyetlerini olumsuz etkilediğini söyleyen sanayiciler, "Malımızı koyacak yeterli depo alanı bulamadığımız için üretim kapasitemizi düşürüyoruz. Yerel yönetimler acilen bu soruna çözüm bulmalı. Belediyeler uygun fiyattan arsa üretmeli. Aksi takdirde ihracatımız olumsuz etkilenecek" dedi.İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, özellikle Anadolu yakasında Kartal'dan başlayarak, Kocaeli'ye kadar olan bölümde, depolama yapılabilecek alan konusunda çok ciddi sıkıntı olduğunu ifade etti. Taycı, şöyle devam etti: "Fabrikalar etraflarında fazla genişleme alanı olmadığı için ciddi manada depoya ihtiyaç duyuyorlar. Düz ve çok noktadan yükleme-boşaltma yapılabilir depo alanların aylık metrekare fiyatları 11-12 dolara çıkmış durumda. Şu anda kredi faizlerinin yüksek olması ve finansa ulaşımın da zor olması sebebiyle herhangi bir yer alıp depo yaptırma şansı olmayan firmalar da hali hazırda olan depo binalarına hücum ediyor. Bu da fiyatları ciddi anlamda artırıyor."Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu ise, depo sorununun lojistik maliyetlerini yükselttiğine dikkat çekti. Eroğlu, "Buradaki durum aynı zamanda enflasyona mücadeleyi de olumsuz etkiliyor. Bir yandan enflasyonun düşmesi için mücadele verilirken, diğer tarafta depo sorunu nedeniyle yükselen maliyetlerle birlikte fiyatlar da artıyor" ifadelerini kullandı. Son dönemlerde depo yatırımları yapılmadığı için bu sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirten Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yükselen arsa fiyatları ve inşaat maliyetleri nedeniyle kimse depo yatırımı yapamadı. Sorunun çözümü için belediyelere büyük görev düşüyor. Şehirlere yakın lokasyonlarda depo yatırımı yapılması için arsa üretmeliler. Buna göre imar planları oluşturulmalı."İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu da, piyasanın şu an stok boşalttığını söyledi. İhracatçının stokları paraya çevirmeye çalıştığını kaydeden Tecdelioğlu, "Şu an stok demek para demek. Üretici ürünlerini stoğa koyup zamlanacak diye beklemektense faize koyup çok yüksek faizlerle daha yüksek gelir elde ediyor" diye konuştu. Orta Doğu'daki savaşın olumsuz etkilerini yaşadıklarını belirten Tecdelioğlu, ticaretin kesilmesinden dolayı çok büyük kayıp yaşadıklarının altını çizdi.