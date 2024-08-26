Savunma sanayisinden Endonezya çıkarması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğindeki Türk savunma sanayisi temsilcileri, savunma sanayisi alanında stratejik anlaşmalara imza atmak üzere Endonezya'nın Cakarta şehrini ziyaret etti. Türk savunma sanayisi firmaları, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun katılımı ile yerel ortakları ve son kullanıcılarıyla önemli anlaşmalara imza attı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Türkiye ve Endonezya arasındaki güçlü bağların bir yansıması olarak bugün bir dizi imza törenine katılarak, lider savunma sanayisi firmalarımızın yerel ortakları ve son kullanıcılarıyla yaptıkları önemli anlaşmaların bir parçası olduk" dedi.Görgün, savunma sanayisi alanında imzalanan stratejik anlaşmaların iki ülke arasındaki işbirliğinin somut projelere dönüşmesi adına büyük bir adım teşkil ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu sözleşmelerin, Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha büyük başarılara imza atmamıza zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Türk savunma sanayisi, yenilikçi çözümler üretme kapasitesiyle dünya çapında tanınırken, Endonezya ile bu işbirliğinin gücünü daha da artırma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu anlaşmaların, sadece iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenlik dengelerini de olumlu yönde etkileyeceğine inanıyoruz. Bu önemli işbirliğinin Türkiye ve Endonezya'ya hayırlı olmasını diliyor, gelecekte savunma sanayiinde daha büyük ve başarılı projelere imza atacağımıza olan inancımızı yineliyoruz. Bugün attığımız bu adımlar, geleceğin büyük başarılarının habercisidir."