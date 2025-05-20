Sebze-meyvede fahiş fiyatlara karşı radikal adım

Sebze-meyve fiyatlarında aracılık maliyetlerini azaltmaya yönelik önemli adımlar atılmaya hazırlanılıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hallere yeni kurallar getirecek taslağına göre, üretici örgütlerine toptancı hali kurmaları için bedelsiz yer verilecek.



Toptancı hallerinde yüzde 75 kira indirimi yapılacak. Bunlardan gelir vergisi de alınmayacak.





STOKÇULUK YAPANA 1 MİLYON TL CEZA



Hallerde fiyat artıran, stokçuluk yapana 1 milyon lira ceza verilecek.



Bozulan ürünleri çöpe dökene 200 bin lira ceza uygulanacak.

ÜRETİCİDEN MAL ALMAYAN MARKETE 50 MİLYON TL CEZA



Marketler, sebze ve meyvelerin beşte birlik kısmını aracısız olarak üreticiden almak zorunda olacak.



Üreticiden mal almayan markete, 50 milyon lira ceza gelecek.



Taslak ile toptancı hallerinin kurulmasına ilişkin izin belediyelerden alınarak, Ticaret Bakanlığı'na veriliyor. Bu şekilde, hizmet tesislerini oluşturmayan ve asgari nitelikleri taşımayan toptancı hallerinin kurulmasının engellenmesi ve modern toptancı hallerinin kurulması amaçlanıyor.

TÜCCARLARI DA KAPSAYACAK



Mal bedellerinin üreticilere ödenmemesi, malların özenle korunmaması ve bozuk olması durumunda meydana gelen zararları karşılamak maksadıyla kullanılan teminatın kapsamı hal dışında faaliyet gösteren tüccarları da kapsayacak şekilde genişletiliyor.



Ayrıca üreticiler dışındaki kişilerin alacakları için de teminattan kesinti yapılabilmesi sağlanarak alacakların tahsilinin kolaylaştırılması hedefleniyor.



Öte yandan henüz taslak aşamasında olan çalışmaya kamuoyunun görüşü alındıktan sonra son şekli verilecek.

Sebze ve meyvede fahiş fiyatı bitirecek hamle: Hal ve marketlere yeni kurallar geliyor! | Video

AHaber canlı yayınına katılan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili Avukat İbrahim Güllü konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"YASA BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇMELİ"

Güllü, gıda fiyatlarının halkı gerçekten zor durumda bıraktığını belirtti. Fahiş fiyatların, stokçuluğun ve aracıların üreticiden tüketiciye kadar olan tüm süreci olumsuz etkilediğini söyledi. Üreticilerin değil aracıların kazandığını belirten Güllü, ürünlerin mutlaka hal sistemine girilmesi gerektiğini vurguladı. Stokçulara yönelik yeni düzenleme ile ürünlerini çöpe dökenlere yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Ayrıca, marketlerin, sebze ve meyvelerin bir kısmını aracısız olarak üreticiden almak zorunda olacağını söyledi.

Güllü, tüketicilerin hal kayıt sistemini kullanarak alış fiyatlarını takip etmeleri gerektiğini ifade etti. Yeni Hal Yasası'nın, haksız rekabeti önleyeceğini ve fiyatların daha şeffaf hale geleceğini belirtti. Güllü, Yeni Hal Yasası'nın bir an önce uygulamaya alınmasını istediğini vurguladı.