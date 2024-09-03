Servis zulmüne karşı veli dayanışması

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala veliler fahiş servis ücretleriyle karşı karşıya kalınca çareyi yeni yöntemlerde buldu. Veliler, mahallelerindeki diğer ailelerle güçlerini birleştirerek "paylaşımlı taşıma" sistemini hayata geçirdi. WhatsApp grupları aracılığıyla organize olan veliler, sırayla çocukları okula götürüp getiriyor, böylece hem maliyetleri düşürüyor hem de çocuklarının güvenliğini sağlıyor. Bu dayanışma modeli, ailelerin iş ve yaşam planlarını bu yeni düzene göre organize etmesini de beraberinde getiriyor.Yüksek servis maliyetlerinden kaçınmak isteyen birçok aile, çocuklarını sabahları kendi araçlarıyla okula bırakmayı tercih ediyor. Organize olan aileler, bu yöntemle servis ücretlerinden yüzde 80'e varan tasarruf sağladıklarını belirtiyor. Bazı anneler, ehliyet alarak evde boş duran araçlarını hem kendi çocukları hem de komşularının çocukları için kullanıyor.Ayşe. D (38), bu yeni paylaşımlı taşıma sistemine katılan bir veli olarak yaşadıkları deneyimi SABAH'a şöyle anlattı: "Servis ücretleri o kadar arttı ki, bütçemizi ciddi şekilde zorlamaya başladı. Mahallemizdeki diğer velilerle bir araya gelip bir WhatsApp grubu kurduk ve sırayla çocuklarımızı okula götürmeye karar verdik. Bu sayede hem ekonomik olarak rahatladık hem de çocuklarımızın kimlerle yolculuk ettiğini bilmenin verdiği huzuru yaşıyoruz. İlk başta zor gibi görünse de, şimdi herkesin programı uyum sağladı ve çocuklar da bu düzeni sevdi." Elif G. (45), paylaşımlı sisteme geçerek hem servise verecekleri ücreti düşürdüklerini hem de çocuklarının servis gibi dolaşmadan daha kısa sürede eve gelmesini sağladıklarını anlattı.Fahiş servis ücretleri korsan taşımacılığa da kapı aralamış durumda… İstanbul'da yaklaşık 5 bin korsan servis olduğu biliniyor. Uzmanlar, korsan servislerin çocukların güvenliği açısından risk taşıdığına dikkat çekiyor. Veliler, çocuklarını kime emanet ettiklerini bilmedikleri için olumsuzluklar yaşanabileceği konusunda uyarılıyor.Okulservisi hizmeti veren şirketler yüzde 1002ün üzerinde zam yaparak, 23 bin TL'lik kısa mesafe ücreti yerine velilerden 80 bin TL talep ediyor. Bir servis şirketi, 3.8 km uzaklıktaki ev için yıllık 60.000 TL talep ediyor. Bu durumda yılda 180 gün servis kullanan bir öğrenci için günlük ücret ortalama 333 TL'ye oluyor. Öğrenci aynı mesafeyi her gün taksiyle gidip gelse günlük ödemesi gereken ücret ortalama 200-220 TL arasında.Hukukçular da velilere "Okul servislerinde fahiş ücretlerle karşılaşırsanız hukuki yollara başvurarak ödediğiniz yüksek miktarları geri alabilirsiniz" diyor. UKOME tarafından belirlenen ücretin tavan sınır olduğunu, bunun üstünde ücret talep edilemeyeceğini belirten hukukçular, "Tarifenin üzerine çıkıldığında veliler, UKOME'ye bildirsinler. Velilerin, ayrıca servis hizmeti aldığı işletmeye de itirazlarını yazılı bildirmesi gerekir. Bu bildirimde UKOME tarifesinin üzerinde bedel ödenmek istenmediği belirtmeli ve bir kopyası da kendilerinde kalmalı. Çünkü sonrasında tüketici hakem heyetine başvurularak, bu ekstra ödenen ücretler kolaylıkla geri istenebilir" diyor. Servisçiler ise parayı okullardaki komisyoncuların aldığını, kendilerinin de hostes çalıştırdığını, bu nedenle masraflarının çok olduğunu iddia ediyor.