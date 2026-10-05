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Giriş Tarihi: 5.10.2026 13:23

Sigortalıları ilgilendiriyor: e-Devlet'te hasar ve poliçe bilgilerine kolay erişim

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), vatandaşların sigorta uygulamalarına güncel, hızlı ve etkin erişimine imkan sağlamak için "e-Devlet/Özel Sigortalarım" sayfasının kapsamının tamamlanan faz 2 çalışmalarıyla birlikte genişletildiğini bildirdi.

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AA
Sigortalıları ilgilendiriyor: e-Devlet’te hasar ve poliçe bilgilerine kolay erişim
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamada, vatandaşların sigorta uygulamalarına güncel, hızlı ve etkin erişimine imkan sağlamak için kurum tarafından yürütülen ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin katkılarıyla sürdürülen "e-Devlet/Özel Sigortalarım" sayfasının kapsamının tamamlanan faz 2 çalışmalarıyla birlikte genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına, tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, poliçe yenileme uyarılarına erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#E DEVLET
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Sigortalıları ilgilendiriyor: e-Devlet'te hasar ve poliçe bilgilerine kolay erişim
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