Sigortası olmayanlar dikkat! Hasar sonrası ne yapılmalı? İşte sel mağdurları için hukuki yol...

SİGORTA POLİÇESİNDEKİ TEMİNATLAR BELİRLEYİCİ OLUYOR

Sigortası bulunan işletmelerin zararlarının karşılanabilmesi için poliçelerinin kapsamı önem taşıyor. Her sigorta poliçesi, sel ve su baskınından kaynaklanan zararları otomatik olarak karşılamıyor. Bu nedenle poliçede sel ve su baskını teminatının bulunması gerekiyor.

Hasar gören işletmelerin, sigorta süreçlerini gecikmeden başlatması önem taşıyor. Sigortalıların, hasar durumunu en geç 5 iş günü içinde sigorta şirketlerine bildirmeleri gerekiyor. Ayrıca eksper incelemesi yapılmadan hasarlı eşya ve malzemelerin atılmaması, zararın doğru şekilde tespit edilebilmesi açısından büyük önem taşıyor.