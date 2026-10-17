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Giriş Tarihi: 17.10.2026 14:48 Son Güncelleme: 17.10.2026 15:01

Sigortası olmayanlar dikkat! Hasar sonrası ne yapılmalı? İşte sel mağdurları için hukuki yol...

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Ayazağa’da yaklaşık 300 işletmeyi sular altında bıraktı. Maddi zararla karşı karşıya kalan esnaf için sigorta poliçesindeki teminatlar ve hukuki başvuru yolları önem kazanırken, mağdurların hasar bildirimi ve delil tespiti süreçlerinde dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Peki sigortası olmayanlar hasar sonrası ne yapacak? İşte sel mağdurları için izlenmesi gereken hukuki yol...

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Sigortası olmayanlar dikkat! Hasar sonrası ne yapılmalı? İşte sel mağdurları için hukuki yol...
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İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, ev ve iş yerlerinde büyük hasara yol açtı. Maddi kayıplar nedeniyle zor durumda kalan esnaf, yağışın ardından bu kez zararlarının nasıl karşılanacağı sorusuyla karşı karşıya kaldı. Ayazağa'da yaklaşık 300 işletme sular altında kalırken, sigortası olanlar ve olmayanlar için farklı yollar öne çıkıyor.

Yağışın ardından sular çekilse de mağdurların yaşadığı sorunlar sona ermedi. İş yerlerinde büyük maddi hasar oluşurken, zararların kim tarafından karşılanacağı merak konusu oldu. Sigortası bulunan işletmelerin durumu poliçelerindeki teminatlara göre değerlendirilirken, sigortası olmayanlar için de hukuki yollara başvurulabiliyor.

SİGORTA POLİÇESİNDEKİ TEMİNATLAR BELİRLEYİCİ OLUYOR

Sigortası bulunan işletmelerin zararlarının karşılanabilmesi için poliçelerinin kapsamı önem taşıyor. Her sigorta poliçesi, sel ve su baskınından kaynaklanan zararları otomatik olarak karşılamıyor. Bu nedenle poliçede sel ve su baskını teminatının bulunması gerekiyor.

Hasar gören işletmelerin, sigorta süreçlerini gecikmeden başlatması önem taşıyor. Sigortalıların, hasar durumunu en geç 5 iş günü içinde sigorta şirketlerine bildirmeleri gerekiyor. Ayrıca eksper incelemesi yapılmadan hasarlı eşya ve malzemelerin atılmaması, zararın doğru şekilde tespit edilebilmesi açısından büyük önem taşıyor.

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SİGORTASI OLMAYANLAR HANGİ HUKUKİ YOLLARA BAŞVURABİLİR?

Sigortası bulunmayan mağdurlar için de hukuki başvuru yolları mevcut. Meydana gelen zararda ihmal veya sorumluluk tespit edilmesi hâlinde, zarar sorumlu kurumdan talep edilebiliyor. Ancak bu süreç, sigorta kapsamında yapılacak başvurulara kıyasla daha uzun sürebiliyor.

Zararın ve mevcut durumun belgelenmesi için mağdurların sulh hukuk mahkemesine başvurarak delil tespiti yaptırması gerekiyor. Mahkeme aracılığıyla gerçekleştirilecek delil tespiti, ilerleyen süreçte açılabilecek tazminat davalarında önemli rol oynuyor.

Sigortası olmayanlar dikkat! Hasar sonrası ne yapılmalı? İşte sel mağdurları için hukuki yol... | Video

HASARLI EŞYALARA DOKUNMADAN ÖNCE DELİL TESPİTİ YAPILMALI

Hukuki süreçte en önemli noktalardan biri, meydana gelen zararın eksiksiz şekilde ortaya konulması. Bu nedenle mağdurların, delil tespiti yapılmadan hasarlı alanlardaki eşya ve malzemeleri kaldırmamaları veya mevcut durumu değiştirmemeleri gerekiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İSTANBUL #SEL #SİGORTA

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Sigortası olmayanlar dikkat! Hasar sonrası ne yapılmalı? İşte sel mağdurları için hukuki yol...
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