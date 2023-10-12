Singapur: İstanbul Havalimanı büyük avantaj sağlıyor

Türkiye uçuşlarını 35 yılı aşkın bir süredir devam eden Singapur Havayolları'nın, İstanbul seferlerinde kullanılan Airbus A350 tipi yolcu uçağının yeni kabin konfigürasyonu basın mensuplarına tanıtıldı. İstanbul Havalimanı'nda uçak içinde gerçekleşen tanıtım etkinliğinde konuşan Singapur Havayolları Türkiye Müdürü Hong Yao Hu, yeni kabin konfigürasyonu ile Airbus A350-900 tipi uçaklarla yolcu doluluk oranlarında çok iyi bir başarı yakaladıklarını söyledi.

İSTANBUL HAVALİMANI BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR



Haftalık 4 olan uçuş sayısını önümüzdeki dönemde artırmayı planladıklarını belirten Hu, "Büyük havalimanları tabii ki havayolları için büyük bir avantaj sağlıyor. Rahatlıkla kapasiteyi artırmak ya da bir uçuş planlamak için bir avantaj. O açıdan İstanbul Havalimanı çok büyük avantaj sağlıyor" diye konuştu.



Türkiye pazarının önemine vurgu yapan Hong Yao Hu, İstanbul'a Singapur'un yanı sıra Güney Batı Asya ülkeleri ile Avustralya ve Yeni Zelanda gibi noktalarda çok sayıda yolcu taşıdıklarının altını çizdi.

Singapur Havayolları 1 Temmuz'dan itibaren uçaklarındaki bütün kabinlerde yolcularına ücretsiz internet hizmetine başladı. Singapur Havayolları'nın İstanbul'a geldiği A350-900 uçağında 3 konfigürasyonda 42 business, 24 premium ekonomi ve 187 ekonomi sınıfı olmak üzere toplam 253 koltuk var.