Şirketlere çeyrek trilyon kaynak

Yatırımcı sayısının 7.8 milyonu aşarak rekor kırdığı Borsa İstanbul, endeks geçen hafta yüzde 4 düşmesine rağmen, son 1 yılda sağladığı yüzde 128'lik getiri ile dünyanın en fazla kazandıran üçüncü piyasası konumunda bulunuyor. Enflasyona karşı getiri arayışındaki yatırımcıların güvenilir limanı haline gelen Borsa İstanbul, şirketlere finansman sağlamada da rekor üstüne rekor kırıyor.Borsa İstanbul'da bu hafta TAB Gıda ile Vera Konsept GYO'nun halka arzı tamamlanacak. Bu iki şirket de dahil edildiğinde 2019'dan bu yana halka açılan şirket sayısı 149'a, bu halka arzlardan elde edilen kaynak tutarı ise 100.4 milyar TL'ye ulaşacak. Bu süreçte sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla da 148.6 milyar TL finansman sağlandı. Böylece 2019'dan bu yana hisse senedi piyasası kanalıyla şirketlere aktarılan kaynak tutarı 249 milyar lirayı geçti.Halka arzlarda özellikle bu tarihi rekorlar kırılıyor. 2021'de şirket sayısında 52 ile kırılan rekorun, bu yıl geçilmesi beklenirken, sağlanan gelirde ise şimdiden zirveye ulaşıldı. Bu yıl şu ana kadar 43 şirket halka arz yaparak 61.6 milyar lira finansman sağladı. İkincil halka arzlar ve bedelli artırımlarla sağlanan kaynak ise 71 milyarı aşarak rekor kırdı. Böylece 2023'de şu ana kadar hisse senedi piyasası yoluyla şirketlere sağlanan kaynak 132.7 milyar liraya ulaştı. Borsa İstanbul'a, yatırımcı akını da kesintisiz sürüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 13 Ekim 2023 tarihi itibarıyla yatırımcı sayısı 7 milyon 870 binle tarihi zirveye ulaştı.