Gabar’dan heyecanlandıran rakamlar geldi! Petrol üretimi 27 bin varile ulaştı

Buradan şu mesajı vermek istiyorum. Huzurla beraber, çalışma ile beraber çok güzel spnuçlar almaya başladık. İnşallah memleketimiz, milletimiz için hayırlar getirir. Bu sadece Şırnak için değil, Türkiye için umut verici gelişmeler. Burada emeği geçen Türkiye Petrolleri çalışanları olmak üzere, tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Devlet olarak bu işin bilincindeyiz. Şuanda 30 kuyuda çalışmalarımız devam ediyor. Sondaj çalışmalarımız, burada inşallah yakın bir zamanda bu kuyularla beraber yıl sonunda 35 bin varile ulaşacağız. Şuanda 27 bin varil civarındayız. Bu yılın sonunda inşallah açılacak olan kuyularla beraber 25 bin varile ulacağız. Ana hedefimiz 100 kuyuda 100 bin varil. İnşallah 2024 yılının sonunda da bu hedefimize ulaşacağız. 14 kuyuda sondaj, 30 kuyuda da lokasyon çalışmalarımız devam ediyor" dedi.