Gabar’dan heyecanlandıran rakamlar geldi! Petrol üretimi 27 bin varile ulaştı

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde çıkan petrolün ardından yapılan çalışmalar hız kazanırken, kule sayısı 10'a kuyu sayısı da 30'a yükseldi. Şehit Astsubay Esma Çevik ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın sahasında günlük çıkarılan petrol 27 bin varile yaklaşırken, Gabar'da TAPO, 100 bin varil hedefe emin adımlarla ilerliyor.
Cumhuriyet tarihinin en önemli keşiflerinden biri olan Şırnak Gabar Dağı'ndaki petrol yatağında üretim artarak devam ediyor. Üretime alınan Şehit Esma Çevik 30 Petrol kuyusu ile birlikte günlük üretim 27 bin varile ulaştı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi olan Gabar'da petrol arama çalışmaları hızla devam ediyor. Bölgede 22'inci petrol üretim kuyusu düzenlenen tören ile faaliyete geçti. Petrol kuyusunun faaliyete alınma törenine Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, TPAO Şırnak Bölge Müdürü Mehmet Oğuz Şahin ile TPAO çalışanları katıldı.
Gabar Dağı'nda 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor | Video
Bölgedeki 22'inci üretim kuyusu olan Şehit Esma Çevik 30 No'lu Petrol Üretim Kuyusu'nun üretim startını Şırnak Valisi Cevdet Atay verdi. Vali Atay, petrol üretim kuyusunun başına gelerek, vanayı açtı. Çıkan petrol ile ilgili bilgi aldı.
Bölgede şuanda 22 petrol kuyusunda üretim gerçekleştirilirken, 14 kuyuda ise çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Şehit Esma Çevik 30 Petrol kuyusunun üretim alınması ile birlikte 25 bin varil olan günlük üretim, 27 bin varile çıktı. Yıl sonunda üretime alınacak olan kuyular ile birlikte üretim sayısının 35 bin varile çıkarılması planlanıyor.
2024 yılı içerisinde ise hedef 100 kuyudan 100 bin varil petrol üretmek.
KUYU SAYISI ARTIYOR
Şehit Esma Çevik 30 Petrol Üretim kuyusunun faaliyete alınmasından sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Cevdet Atay; " Hayırlı Uğurlu olsun memleketimize, milletimize. Şuan Akçay bölgesindeyiz. Şehit Esma Çevik bölgesi burası. Bugün burada 22'inci kuyumuzu devreye aldık. Allah'ın izni ile 2000 varil günlük petrol üretimi bekliyoruz. Yaklaşık 1600 metre civarında petrol bulduk. Bugün startı ile beraber kuyuyu devreye aldık. Hemen yanı başımızda 32 nolu kuyumuzu da 12 saat içerisinde devreye alacağız.
Buradan şu mesajı vermek istiyorum. Huzurla beraber, çalışma ile beraber çok güzel spnuçlar almaya başladık. İnşallah memleketimiz, milletimiz için hayırlar getirir. Bu sadece Şırnak için değil, Türkiye için umut verici gelişmeler. Burada emeği geçen Türkiye Petrolleri çalışanları olmak üzere, tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Devlet olarak bu işin bilincindeyiz. Şuanda 30 kuyuda çalışmalarımız devam ediyor. Sondaj çalışmalarımız, burada inşallah yakın bir zamanda bu kuyularla beraber yıl sonunda 35 bin varile ulaşacağız. Şuanda 27 bin varil civarındayız. Bu yılın sonunda inşallah açılacak olan kuyularla beraber 25 bin varile ulacağız. Ana hedefimiz 100 kuyuda 100 bin varil. İnşallah 2024 yılının sonunda da bu hedefimize ulaşacağız. 14 kuyuda sondaj, 30 kuyuda da lokasyon çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
KATO'DA ARAMA SÜRÜYOR
Öte yandan, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda ise, iki farklı bölgede kurulan kulelerin petrol arama çalışmaları devam ediyor.