ŞOK Marketler, "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenlikleri" kapsamında büyük bir indirim kampanyası gerçekleştiriyor. ŞOK Marketler, Ekim ayı boyunca toplam 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapacak ve ŞOK'un sadakat programı Win ile müşterilerine TL kazancı sağlayacak.

ŞOK Marketler'den Cumhuriyetin 100. yılına özel indirim şenliği

Türkiye'nin en büyük gıda perakendecilerinden ŞOK Marketler, gerçekleştireceği büyük indirim kampanyasıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl coşkusunu müşterileriyle buluşturuyor. "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenlikleri" kapsamında Şok Marketler Ekim ayı boyunca her hafta en az 250 üründe olmak üzere; peynirden zeytine, çaydan kahveye, undan süte bir evin en temel ihtiyaçları arasından belirlenen toplam 1000 üründe, yüzde 50'ye varan indirimler ve Win sadakat programı müşterilerine özel avantajlar sağlayacak. İndirimli ürünlere ve Win TL kazançlı ürünlere hem ŞOK'un Türkiye'nin 81 ilindeki 10 bini aşkın mağazasından hem de online alışveriş uygulaması Cepte ŞOK üzerinden ulaşılabilecek.

UĞUR DEMİREL: ENFLASYONLA MÜCADELEYE KATKI VERİYORUZ

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel indirim kampanyası hakkında değerlendirmelerde bulunan ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel şunları söyledi: "Çok büyük mücadelelerle kazanılan milletimizin varoluş savaşı tam 100 yıl önce Cumhuriyetin kuruluşu ile taçlandırıldı. Öncelikle Cumhuriyeti bizlere armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Ülkemizi daha da ileriye taşımak için çok çalışırken, ülkemizin bu en kıymetli gününü de kuşkusuz büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Türk milleti olarak en büyük özelliklerimizden biri zor günlerde birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmektir. Bu anlayışla küresel dalgalanmalar sebebiyle enflasyonist bir dönemden geçerken, biz de ŞOK Marketler olarak hane ekonomilerine ve enflasyonla mücadeleye katkı vererek 100. yıl heyecanına ortak olmak istedik. Ekim ayındaki Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenlikleri süresince toplam 1000 kampanyalı ürünümüzde indirimler ve Win avantajları sunacağız. ŞOK Marketler'de müşterilerimize her gün düşük fiyatlar sunuyoruz. Amacımız Türkiye'nin dört bir yanında halkımızın tamamının temel ihtiyaç ürünlerine rahatlıkla ulaşabilmesi. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü gibi böylesine özel bir dönemde her gün düşük olan fiyatlarımıza yaptığımız ilave indirimlerle Cumhuriyet şenliklerine katkı vermeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, tüm halkımızı "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenliklerine" davet ediyorum.