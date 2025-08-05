Sokak aydınlatmaları akıllanıyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaşların ihtiyaç duyduğu enerjinin sokaktayken de yanlarında olması için yeni bir proje başlattı. Bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN), vatandaşın şarj ve internet ihtiyacını karşılayabileceği akıllı sokak aydınlatması geliştirdi. Şu an için sadece prototipi üretilen ve test edilen cihazın, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Sokaktaki sıradan aydınlatmaların aksine bu akıllı sokak aydınlatması, teknolojik imkânlarla donatıldı. Aydınlatma cihazına LED aydınlatma, elektrikli araç ve tekerlekli sandalye şarj üniteleri, güvenlik kamerası, dijital bilgilendirme ekranı, kablosuz internet erişim noktası ve USB telefon şarj noktaları yerleştirildi. Şu anda testleri devam eden proje yaygınlaştırıldığında ve seri üretime geçtiğinde kişiler, elektrikli otomobillerini, tekerlekli sandalyelerini ve telefon veya tablet gibi teknolojik cihazlarını sokak aydınlatmasına bağlayarak şarj edebilecek. Akıllı sokak aydınlatması, üzerinde bulunan hava kalitesi ölçüm sensörü ile havanın kalitesini de yakından takip edecek. Aydınlatmaları kullanan vatandaş, cihazdaki dijital ekran üzerinden güncel haberlere, trafik yoğunluğu bilgisine ve hava durumuna da erişebilecek. Geliştirilen akıllı sokak aydınlatması, üzerinde bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla şehrin güvenliğine katkı sağlarken herhangi bir afet ya da acil durumda Acil Durum Anons Sistemi sayesinde vatandaşları uyarabilecek. Acil durumlarda akıllı aydınlatmadaki donanım, sesli ve görüntülü olarak vatandaşların dikkatini çekecek.