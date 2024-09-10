Söke pamuğu AB tescili aldı

Aydın Söke pamuğu Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Söke pamuğu, Avrupa Birliği'nde tescil edilen ilk pamuk ürünü olarak tarihe geçti. Avrupa Birliği Komisyonu Tarım Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4'üncü ürünümüz Söke pamuğu oldu. AB'den coğrafi işaret tescili alan Söke pamuğuyla tescilli ürün sayımız 27'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katmaya devam edecek. Hayırlı olsun" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Söke pamuğunun Türkiye adına AB tarafından tescillenen 27. coğrafi işaret olduğunu belirterek, "Pamuğumuz AB'de tescillenen ilk pamuk ürünü olarak da kayıtlara geçti" ifadesini kullandı. Bakan Kacır, Anadolu'nun yerel değerlerini coğrafi işaretlerle koruyarak uluslararası arenada tanıtmaya devam ettiklerini vurguladı.