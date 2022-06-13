SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesaplarının güncel listesi

Son dakika haberleri...Yeni 3600 ek gösterge çalışması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından TBMM yoluna girdi. Ek gösterge düzenlemesi ile hangi unvana ne kadar ek gösterge verileceği, emekli ikramiye ve maaşı ne kadar artacağı hesabını 50'yi aşkın meslekte gerçekleştirdik. Her unvan sorumluluk durumu, hiyerarşik yapı ve kıdemine göre ek gösterge rakamına kavuştu. Hazırladığımız yeni 3600 ek gösterge tablosu ile ek göstergenizi ve maaş artışınızı görebilirsiniz.
50'yi aşkın meslekte memurların YENİ ek göstergeleri ile emekli ikramiyesi ve maaşını tek tek hesapladı. İşte en yeni ve güncel 3600 ek gösterge tablosu...
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SON DAKİKA '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI SONRASI TABLO NETLEŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili tüm detayları açıkladı. Erdoğan, 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlandığını ve Meclis'e sunulacak safhaya geldiğini açıkladı. Bununla beraber Erdoğan, tüm Memurların ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye yapılacağını müjdeledi.
EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIŞI 50.150 TL'Yİ BULACAK
Başkan Erdoğan ayrıca, "Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır.Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1.234 ila 1.391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44.500-50.150 TL arasında artacak" ifadelerini kullandı.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ARTACAK?
Milyonlarca emeklinin beklediği 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte gözler unvanların aldığı gösterge rakamları ve maaş artışlarına çevrildi.
EK GÖSTERGE TASARISINDA HER UNVAN İÇİN AYRI BİR HESAP BULUNUYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 5.3 milyon memur ile memur emeklisini ilgilendiren ek gösterge tasarısında her unvan için ayrı bir ek gösterge artışı ve maaş hesabı bulunuyor.
YENİ 3600 EK GÖSTERGE TABLOSU İLE EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞI NETLEŞTİ
SABAH Memurlar her unvan için hem ek gösterge artışlarını hem de maaşlar ile emekli ikramiyelerine gelecek zamları hesapladı. Buna göre görevin tanımış sorumluluğu hiyerarşik durumu ve kıdeme göre ek göstergeler belirleniyor.
Hizmet yılı esasına göre yapılan ek gösterge artışları Memurların ve memur emeklilerin hem emekli maaşlarını hem de alacakları emeklilik ikramiyelerini artırıyor.
3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMASI MECLİS'E SEVKEDİLECEK
Tasarı şimdi TBMM'ye sevk edilerek yasalaşma sürecine girecek. Meclis aşamasında yine bir ilave yapmak gerekirse önergelerle yapılabilecek.
Söz konusu tasarıda daha önce hiç ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da yer alırken göstergeye kavuşmuş oldu. Yine uzman erbaşlar, teknikerler, bekçiler de ek gösterge listesinde yer aldı. Söz konusu ek gösterge artışıyla emekli maaşlarında 1.391 lirayı bulan artışlar oldu.
"EK GÖSTERGE ÇALIŞMASI DEVRİM NİTELİNDE BİR ÇALIŞMA"
İkramiyeler ise 50 bin 150 liraya kadar arttı. A Haber'de katıldığı programda sorularımızı cevaplandıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak" dedi. Bakan Bilgin 3600 Ek gösterge düzenlemesinin devrim niteliğinde bir çalışma olduğunu söyledi.
EK GÖSTERGE NEDİR?
'Ek gösterge' memurların emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında kullanılan bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren katsayıdır. Buna göre; memur emekli maaşı ve ikramiyesi belirlenirken ek göstergesinin kaç olduğuna göre miktar yükseliyor azalıyor. Ancak kamuoyuna daha çok 3600 ek gösterge düzenlemesi olarak kalıplaştı.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin en geniş kapsamlı halinin onaylandığını açıkladı. Erdoğan, 3600 ek gösterge yasa tasarısının 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle çözüme kavuşturalacağını ifade etti.
3600 ek gösterge düzenlemesi ilk çalışılmaya başlandığında öğretmen, polis, din görevlisi, hemşireler olmak üzere 4 meslek grubunu kapsıyordu. Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamayla memur ve memur emeklisi olmak üzere bütün herkesi kapsadığını açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ İLE EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞI NE KADAR ARTACAK?
İşte milyonların merak ettiği en geniş kapsamlı son 3600 ek gösterge tablosu:
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