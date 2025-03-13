SON DAKİKA! 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi

Son dakika haberi: Ramazan ve Kurban Bayramlarında yaklaşık 15,5 emekliye ödenecek ikramiyelerin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına karar verildi. Emekli ikramiyelerine ilişkin zam kararı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

HAFTAYA YASALAŞACAK

16 milyon 677 bin 617 emekliyi kapsayan bayram ikramiyesi için ilk adım TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda atıldı. Bayram ikramiyesinin 4 bin TL olmasını içeren madde Komisyonda kabul edildi. Düzenleme haftaya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul'da yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenleme yürürlüğe girecek.

SGK HAZIRLIĞINI YAPTI, TARİHLER BELLİ

SGK bayram ikramiyeleri ödemeleri için çalışmalarını tamamladı. Emeklilerin bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Ramazan Bayramı 30 Mart 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Emekli ikramiyesi ise Ramazan Bayramı öncesinde 24 - 28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. 6-9 Haziran günleri arasına denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesi de 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'ndan emekli olanların ödeme günleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılacak. Ödeme tarihleri SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak.

KİMLERE VERİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerini, SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alacak.

AYNI MİKTARDA OLMAYACAK

Bayram ikramiyesini emekli olanlar aynı oranda 4 bin TL olarak alacak. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak. Örneğin Ramazan Bayramı'nda eşten maaş alanlar 4 bin TL'nin yüzde 75'ini, yani 3 bin TL alacak. Emekli olup veya çalışan olarakşten maaş alanlar 2 bin TL, yetimler ise 1000 TL ikramiye alacak.

İKİ MAAŞ ALANIN DURUMU NE OLACAK?

İki ayrı maaş alanlar ise en yüksek ödemeye imkan veren maaşı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek. Örneğin hem emekli aylığı hem de vefat eden eşinden aylık alan kişiye, kendi emekliliği yüksek olduğu için o kapsamda ödeme gerçekleştirilecek.

134.5 MİLYAR TL DAĞITILACAK

16.6 milyon emekliye her iki bayramda ödenecek 8 bin TL'lik ikramiyenin toplam maliyeti 134.5 milyar TL. 2024 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 84.2 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. Ramazan Bayramı'nda 15 milyon 536 bin 593 emekliye 42 milyar 233 milyon 43 bin TL, Kurban Bayramında ise 15 milyon 453 bin 870 emekliye, 41 milyar 998 milyon 291 bin TL ikramiye verilmişti.