SON DAKİKA: AK Parti’den asgari ücret açıklaması

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Covid'den sonra yaşadığımız süreç, Asgari ücrette yıllık taraflar bir araya gelerek süreç yürütülüyordu. Asgari ücrette yılda 2 kez tarafları bir araya getirdik. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim.

SİYASETTE NORMALLEŞME SÜRECEK Mİ?

Birileri ev ödevi verecek biz de yapacak değiliz. Müzakere etmezseniz çözemezsiniz. Biz diyalog noktasında bir şeye bugün de açık olduk daha önce de açıktık. Diyalog sürecinden Kılıçdaroğlu rahatsızdı.



Bizim ittifakımız bellidir. Masa üstünde ayrı üstünde farklı altında farklı değildir. Bu ittifak sadece seçim kazanmak için değil bu ülkenin ve coğrafyadaki süreçlerde duruş koymaktadır. Cumhur İttifakı'nda bir mesele yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne gelecek noktasında çok önemli olduğunu görüyoruz. Yeni ittifak arayışımız yok. Ben sorun görmüyorum. Yarın tezkereler gelecek Meclis'e hem biz hem toplum duruşlarını görecek. Esas gündemimiz milletimizin yaşadığımız zorluğu ortadan kaldırmak.