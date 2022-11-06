SON DAKİKA: AK Parti’den asgari ücret, emekli ve memur zammı mesajı: 2023’te yeni düzenleme geliyor!

Akbaşoğlu, aralıkta asgari ücret, ocakta ise memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacağına işaret etti.

"SAYIN VEDAT BİLGİN İLE İSTİŞARE HALİNDEYİZ"

EYT konusunda nasıl bir formül uygulanacağına da değinen Akbaşoğlu, "Bu konuyu enine boyuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin başkanlığında bir çalışma heyeti yürütüyor. Bu çalışmalar neticelendiğinde zaten kamuoyuyla paylaşılacak. Biraz sabredelim, sonucunu hep beraber sevinçle karşılayalım." dedi.