PETROL 93 DOLAR BANDINA ÇEKİLDİ

Brent petrol tarafındaki düşüşte düşüşte, piyasalarda jeopolitik risklerin yerini talep endişelerine bırakması etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 835 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Ülkede tüketici seviyesindeki talebin önemli bir göstergesi olan benzin stoklarında ise yaklaşık 1 milyon 700 varil artış öngörüldü.

Dünyanın en büyük petrol üretici ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsüne rağmen benzin stoklarındaki artış tahmini, talepte düşüş endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.