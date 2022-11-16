Son dakika haberleri...Motorin indirimi sonrası bir indirim de benzin için geliyor. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle mazot fiyatı için 1,56 TL'lik indirim sonrası bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için de indirim bekleniyor.
MOTORİN İÇİN İNDİRİM GELDİ
Motorin fiyatları (Mazot) için indirim geldi. Mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşti.
PETROL 93 DOLAR BANDINA ÇEKİLDİ
Brent petrol tarafındaki düşüşte düşüşte, piyasalarda jeopolitik risklerin yerini talep endişelerine bırakması etkili oldu.
Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 835 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Ülkede tüketici seviyesindeki talebin önemli bir göstergesi olan benzin stoklarında ise yaklaşık 1 milyon 700 varil artış öngörüldü.
Dünyanın en büyük petrol üretici ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsüne rağmen benzin stoklarındaki artış tahmini, talepte düşüş endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.
Çin'de giderek artan Kovid-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de talebi düşeceği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.
Hem piyasaların hem de araç sahiplerinin önemli bir gündemi olan brent petrolde teknik olarak 93,48 ile 93,79 dolar aralığının direnç, 93,17 ile 92,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
İL İL BENZİN VE MAZOT FİYATI NE KADAR OLDU?
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatı ve motorin fiyatları güncel listesi...
BENZİN FİYATI
İstanbul 22,68 TL
Ankara 22,84 TL
İzmir 22,83 TL
77 kuruşluk indirim sonrası benzin fiyatları il il yeniden belirlenecek.
MAZOT FİYATI
İstanbul 24,79 TL
Ankara 24,92 TL
İzmir 24,94 TL
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