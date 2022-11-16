Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Akaryakıta peş peşe indirimler! Motorin indirimi sonrası bir indirim de benzin fiyatı için!
Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:08 Son Güncelleme: 16.11.2022 10:24

SON DAKİKA: Akaryakıta peş peşe indirimler! Motorin indirimi sonrası bir indirim de benzin fiyatı için!

SON DAKİKA: Akaryakıta peş peşe indirimler! Motorin indirimi sonrası bir indirim de benzin fiyatı için!

Son dakika haberi...Dolar/TL'deki sakin seyir nedeniyle brent petrol, benzin ve motorin fiyatları (Mazot) için doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Dün gelen 1,56 TL'lik mazot indirimi sonrası bir indirim de benzin fiyatı için geliyor. Akaryakıt pompa fiyatları ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Motorin indirimi sonrası bir indirim de benzin için geliyor. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle mazot fiyatı için 1,56 TL'lik indirim sonrası bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için de indirim bekleniyor.

MOTORİN İÇİN İNDİRİM GELDİ

Motorin fiyatları (Mazot) için indirim geldi. Mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşti.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR

Benzin fiyatı için bu gece yarısından geçerli olmak üzere 0,77 liralık indirim bekleniyor.
Peki akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?

PETROL 93 DOLAR BANDINA ÇEKİLDİ

Brent petrol tarafındaki düşüşte düşüşte, piyasalarda jeopolitik risklerin yerini talep endişelerine bırakması etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 835 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Ülkede tüketici seviyesindeki talebin önemli bir göstergesi olan benzin stoklarında ise yaklaşık 1 milyon 700 varil artış öngörüldü.

Dünyanın en büyük petrol üretici ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsüne rağmen benzin stoklarındaki artış tahmini, talepte düşüş endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Çin'de giderek artan Kovid-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de talebi düşeceği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

Hem piyasaların hem de araç sahiplerinin önemli bir gündemi olan brent petrolde teknik olarak 93,48 ile 93,79 dolar aralığının direnç, 93,17 ile 92,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

İL İL BENZİN VE MAZOT FİYATI NE KADAR OLDU?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatı ve motorin fiyatları güncel listesi...

BENZİN FİYATI

İstanbul 22,68 TL
Ankara 22,84 TL
İzmir 22,83 TL

77 kuruşluk indirim sonrası benzin fiyatları il il yeniden belirlenecek.

MAZOT FİYATI

İstanbul 24,79 TL
Ankara 24,92 TL
İzmir 24,94 TL

SON DAKİKA PETROL FİYATLARI, BENZİN, MOTORİN VE OTOMOBİL HABERLERİ EN HIZLI EN DOĞRU SABAH.COM.TR'DE!

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Akaryakıta peş peşe indirimler! Motorin indirimi sonrası bir indirim de benzin fiyatı için!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA