Son dakika haberleri...Benzin, motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları brent petrol ve ABD Doları'ndaki dalgalanmaların etkisiyle yön buluyor. Petrol piyasasında son dönemde düşüş devam ederken vatandaşlar akaryakıta indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Bu gece yarısından itibaren mazot fiyatı için indirim bekleniyor.