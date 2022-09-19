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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim geliyor! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Bu gece yarısından itibaren...
Giriş Tarihi: 19.9.2022 10:00 Son Güncelleme: 19.9.2022 10:02

SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim geliyor! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Bu gece yarısından itibaren...

SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim geliyor! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Bu gece yarısından itibaren...

Son dakika haberi...Brent petrol tarafında yaşanan dalgalanmaların etkisiyle benzin ve mazot fiyatı değişiyor. Araç sahipleri sıklıkla, 'Benzin fiyatı bugün ne kadar, motorin fiyatları kaç TL' gibi sorularla aramalar yapıyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; brent petrolde yaşanan geri çekilmenin etkisiyle bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatları için yeni indirim bekleniyor.

Son dakika haberleri...Benzin, motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları brent petrol ve ABD Doları'ndaki dalgalanmaların etkisiyle yön buluyor. Petrol piyasasında son dönemde düşüş devam ederken vatandaşlar akaryakıta indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Bu gece yarısından itibaren mazot fiyatı için indirim bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR

Brent petrol fiyatları geri çekildikçe, benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim haberleri geliyor.

Sektör temsilcileri indirimin pazartesi günü olabileceğini ifade ederken rakam vermedi. Ancak edinilen bilgiye göre; indirimin 1 lira 76 kuruş civarında olması bekleniyor.

Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim uygulanması halide fiyatların İstanbul'da 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ve İzmir'de 23,19 TL olması bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.24 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.83 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL



İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24.81 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL



ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.23 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.86 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL



İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.94 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim geliyor! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Bu gece yarısından itibaren...
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