SON DAKİKA | FİYATLAR MASADA, GÖZLER BAKANLIKTA

Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrili olduğu toplantıda son dönemde vatandaşların isyan ettiği elektrik fiyatları da masada olacak. Toplantıya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) yönetimleri de katılıyor. Bakanlık başta esnaf olmak üzere küçük işletmelerin yeni tarife taleplerini topluyor.