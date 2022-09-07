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Giriş Tarihi: 7.9.2022 09:57 Son Güncelleme: 7.9.2022 10:05

SON DAKİKA: Araç sahipleri dikkat! Motorin fiyatlarına bu gece yarısı indirim geliyor...

SON DAKİKA: Araç sahipleri dikkat! Motorin fiyatlarına bu gece yarısı indirim geliyor...

Son dakika haberi: Araç sahipleri bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına indirim geliyor. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor. Motorinin litre fiyatı bugün itibarıyal İstanbul'da 25,99 TL, Ankara'da 26,10 TL, İzmir'de ise 26,12 TL...

Brent Petrol'deki 10 dolar altı seyir akaryakıt fiyatlarında da indirimleri beraberinde getirdi. Özellikle benzin fiyatları peş peşe düşüşler ile 20 TL'nin altına çekildi. Motorinde ise bu düşüş aynı hızda olmadı. Ancak bugün motorin fiyatlarına bir indirim geliyor. İndirim sonrası motorinin litre fiyatı 25 TL'nin altını görecek.

BRENT PETROL DÜŞÜŞTE

Brent Petrol fiyatı güne düşüşle başladı. Dün kapanışı 92,83 dolardan yapan brent petrol, bugün 92 doların altında seyrini sürdürüyor. Brent Petrol fiyatındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyacak.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25,99 TL. Araç sahiplerine dünkü 70 kuruşluk artışın ardından bugün güzel haber geldi. Motorinin litre fiyatında 1,14 TL'lik bir indirim yapılacak. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25 TL'nin altına gerileyerek 24,85 TL olacak.

BENZİN FİYATLARINDA BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Bu gece yarısı motorin fiyatlarında yapılacak indirim sonrası gözler benzine de çevrildi. Sektör kaynakları, bu gece yarısı benzin fiyatlarında bir değişiklik beklemediklerini ifade ediyor.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA? (7 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI)

İSTANBUL
Benzin: 19,22 TL
Motorin: 25,99 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 26,10 TL
LPG: 10,94 TL

İZMİR
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 26,12 TL
LPG: 10,74 TL

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SON DAKİKA: Araç sahipleri dikkat! Motorin fiyatlarına bu gece yarısı indirim geliyor...
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