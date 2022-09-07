SON DAKİKA: Araç sahipleri dikkat! Motorin fiyatlarına bu gece yarısı indirim geliyor...

Brent Petrol'deki 10 dolar altı seyir akaryakıt fiyatlarında da indirimleri beraberinde getirdi. Özellikle benzin fiyatları peş peşe düşüşler ile 20 TL'nin altına çekildi. Motorinde ise bu düşüş aynı hızda olmadı. Ancak bugün motorin fiyatlarına bir indirim geliyor. İndirim sonrası motorinin litre fiyatı 25 TL'nin altını görecek.
BRENT PETROL DÜŞÜŞTE
Brent Petrol fiyatı güne düşüşle başladı. Dün kapanışı 92,83 dolardan yapan brent petrol, bugün 92 doların altında seyrini sürdürüyor. Brent Petrol fiyatındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyacak.
BENZİN FİYATLARINDA BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Bu gece yarısı motorin fiyatlarında yapılacak indirim sonrası gözler benzine de çevrildi. Sektör kaynakları, bu gece yarısı benzin fiyatlarında bir değişiklik beklemediklerini ifade ediyor.
BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA? (7 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI)
İSTANBUL
Benzin: 19,22 TL
Motorin: 25,99 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL
ANKARA
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 26,10 TL
LPG: 10,94 TL
İZMİR
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 26,12 TL
LPG: 10,74 TL