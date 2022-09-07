SON DAKİKA: Araç sahipleri dikkat! Motorin fiyatlarına bu gece yarısı indirim geliyor...

Brent Petrol'deki 10 dolar altı seyir akaryakıt fiyatlarında da indirimleri beraberinde getirdi. Özellikle benzin fiyatları peş peşe düşüşler ile 20 TL'nin altına çekildi. Motorinde ise bu düşüş aynı hızda olmadı. Ancak bugün motorin fiyatlarına bir indirim geliyor. İndirim sonrası motorinin litre fiyatı 25 TL'nin altını görecek.