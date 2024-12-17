SON DAKİKA! Asgari ücret için üçüncü toplantı tarihi belli oldu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN SAAT VE TARİH BELLİ OLDU

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da yapacak.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

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RAKAM TELLAFFUZ EDİLMEDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ilk olarak 10 Aralık salı günü bir araya geldi. Tarafların taleplerini anlattıkları toplantının sona ermesinin ardından gözler ikinci toplantıya çevrilmişti. İkinci toplantı 16 Aralık tarihinde gerçekleşti. Her iki toplantıda da herhangi bir rakam telaaffuz edilmedi. İkinci toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.