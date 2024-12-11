SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için kritik mesaj: İlk rakam işverenden bekleniyor! İşveren asgari ücret için hangi rakamı düşünüyor?

Son dakika haberleri: Asgari ücret zam pazarlığı dün başladı. Pazarlığın ilk gününde neler konuşulduğuna dair komisyon üyeleri dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milyonlar ikinci toplantıda masada yer alacak rakamlara gözünü çevirdi. İşte birçok ödenek ve borç rakamını etkileyecek asgari ücret zammı için en çok konuşulan rakamlar…
ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞI BAŞLADI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil etti. Toplantı sonunda rakam konuşmadıklarını belirten komisyon üyeleri, yeni asgari ücret rakamının 3. toplantıda belli olabileceğini söyledi. Yeni asgari ücret rakamına ilişkin gözler 16 Aralık tarihine çevrilirken, masada yer alacak rakamlar gündem oldu.
BAKAN IŞIKHAN: RAKAM ÜZERİNE KONUŞMAK İÇİN ERKEN
Toplantı öncesi açıklamalarında rakam üzerinde konuşmak için çok erken olduğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Sonuç hayırlı olur inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal diyaloğa önem veriyoruz. Sosyal diyalog ile çalışma hayatında çözemeyeceğimiz bir sorunun olmadığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
TÜRK-İŞ: İLK RAKAMI İŞVERENLERDEN BEKLİYORUZ
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, herhangi bir ücret talep edilmediğini ve bir ücretin de söylenmediğini söyledi. Sürecin oy birliğiyle ilerlemesinden yana olduklarını belirten Ağar, "İkinci toplantıda da biz rakamı işveren tarafından bekliyoruz. Hükümetten veya işverenden. Rakamı söylesinler biz ona göre olumlu veya olumsuz görüşlerimizi sunarız. İlk adımı işverenden bekliyoruz. Zaten 16'sında ikinci toplantı olacak. Büyük ihtimal üçüncü toplantıda bu bitecek. Her yıl dört defa yapıyorduk. Bu yıl büyük ihtimal üç defa toplantı yapılır. Dolayısıyla üçüncü toplantıda önce bize rakam söylenir. Ona göre de kamuoyuna biz o rakamları aktarırız. Şu anda rakam söylenmediği için bildiğimiz bir şey yok" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: SABİT GELİRLİLERİN DURUMUNU MÜMKÜN OLAN EN İYİ SEVİYEYE ÇIKARTACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ilişkin, "Hiç şüphesiz bizim de bazı eksiklerimiz olabiliyor. Ama bunların ortaya çıkan sonuçlarla orantılı olmadığı ortadadır. Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedik ise bu doğrultuda devam ediyoruz. Son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş artışlarından sabit gelirlilerdir. Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız. Fahiş fiyat artışlarına karşı daha etkin, daha caydırıcı tedbirler alacağız. Vatandaşımızı, gözünü para hırsı bürümüş muhterislerin insafına terk etmeyeceğiz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde, sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz." açıklamasında bulundu.
ASGARİ ÜCRET FIRSATÇILARI TEK TEK TESPİT EDİLİYOR
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, asgari ücretin gündeme gelmesiyle fiyatların şişirildiğini gördüklerini ve bunlara müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, sektörel denetimlerin yoğun şekilde devam edildiğini, piyasadaki fırsatçı uygulamaları engellemek için devlet ve hükümet olarak varlık gösterdiklerini bildirdi. Bu kapsamda asgari ücret zammına ilişkin fırsatçılık yapan işletmelere yapılan denetimler sonucunda sadece kasım ayında kesilen ceza tutarı 19 milyon 616 bin 776 liraya ulaştı.
"HÜKÜMETİMİZİN VE BAKANLIKLARIMIZIN TAVRI NETTİR"
Asgari ücret, memur ve emekli zammını fırsat bilerek fırsatçılık yapmaya çalışanlara karşı vatandaşı ezdirmeyeceklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir" diyerek sektör temsilcilerini bu konuda işbirliğine davet etti.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE YENİ ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI
Asgari ücret görüşmelerinde masada yer alacak öncü enflasyon verisine ilişkin yıl sonu tahminleriyle hesap yapıldığında 24 bin TL üstünde bir rakam ortaya çıkıyor.
Toplantı süresince Aralık enflasyonu henüz belli olmayacağı için enflasyon tahminleri burada önem kazanıyor. Bu kapsamda hükümet, Merkez Bankası ve piyasanın tahminlerine göre asgari ücret hesabı yapıldığında;
OVP TAHMİNİ: YÜZDE 41.5 ARTARSA
NET ASGARİ ÜCRET: 24.057,83 TL
TCMB TAHMİNİ: YÜZDE 44 ARTARSA
NET ASGARİ ÜCRET: 24.482,88 TL
PİYASANIN TAHMİNİ: YÜZDE 44,81 ARTARSA
NET ASGARİ ÜCRET 24.620,59 TL
İŞVERENLER HANGİ RAKAMI KONUŞUYOR?
İşverenlerin, asgari ücrete 2025 yılı için tahmin edilen enflasyon ile 2024 yılı enflasyon oranının ortalamasına göre artış yapılmasını talep ettiği konuşuluyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör konuyla ilgili bir köşe yazısında, "Bir kesim asgari ücret artışının yüzde 20-25 arasında tutulmasını istiyor. Malumunuz, Orta Vadeli Program'da 2025 için hedeflenen enflasyon yüzde 17,5. Bunun bir 'tık' üzerinde bir artışın olması gerektiğini söylüyorlar. Diğer kesim ise gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini belirtiyor. Bu da yaklaşık ortalama yüzde 45'e yakın zam demek…" ifadelerini kullanmıştı. Buna göre hesap yapıldığında:
BRÜT ASGARİ ÜCRET: 25.003 TL
NET ASGARİ ÜCRET: 21.253 TL
İŞVEREN MALİYETİ: 29.379 TL
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA
Asgari ücret mevcutta bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.