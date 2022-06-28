SON DAKİKA! Asgari ücret zammı süreci başlıyor: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için toplanıyor! 2022 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberi... Asgari ücrete zam çalışması yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Temmuz zammı için ilk kez toplanması ile başlıyor. Türkiye'nin merakla beklediği toplantı ve zam konusuna ilişkin ilk detaylar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başta olmak üzere diğer yetkililerden gelirken, dün Kabine Toplantısı sonrası millete seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama "Asgari ücrete zam gelecek mi" sorusuna en net yanıt da gelmiş oldu. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış oranı için yarın toplanacak.
Bu süreçte vatandaşların en çok yanıt aradığı sorular ise: 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammı için çalışmasını nasıl gerçekleştirecek? Asgari Ücret zammı için öne çıkan formüller neler? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?' olarak öne çıkıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret temmuz zammı ile ilgili dün, "Ocak ayında asgari ücreti artırırken işverenin omzundaki yükü de almıştık. Enflasyon artışıyla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi paylaşmayı umut ediyoruz."
"DETAYLARINI AÇIKLAYACAĞIZ"
"Kamu çalışanına zaten enflasyon farkını vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım."
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) Çarşamba günü toplantıya davet etti. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.
TİSK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
TİSK asgari ücrete ara zam konusunda "Asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak olası bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağız ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile görüşlerimizi paylaşacağız. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız" dedi.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 3 FORMÜL
Asgari ücret zammı için 3 formül konuşuluyor. 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması ya da yıllık enflasyon farkının yansıtılması gündemde. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon 6 aylık yüzde 40.75, yıllık yüzde 76.60 olacak. Buna göre ilk formül yüzde 40.75, ikincisi de yüzde 26.1 (76.60-50.50) zam yolunu açacak. Bir formül de Ocak'ta vergide yapılan gibi bir prim desteğinin sağlanacağı 'prim farkı' formülü.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 'PRİM' FORMÜLÜ
Asgari ücret artışıyla ilgili 3 formül gündeme gelirken, prim desteği formülü öne çıkıyor. Asgari ücretin brütü 5 bin 4 lira. 750,60 liralık prim kesintisi sonrasında net ücret 4 bin 253 lira olarak ödeniyor. 5 bin 4 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren açısından da 875,70 lira kesinti oluyor. Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 1.626,30 liraya ulaşıyor. Bu miktarın İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanarak belli bir süre kamu tarafından alınmaması formülü ile birlikte asgari ücret 5.879,70 lira tutarında bir miktara ulaşabiliyor.
YILLIK ENFLASYONA TAMAMLAMA FORMÜLÜ
Bu durumda artış yüzde 26.1 civarında olacak ve net asgari ücret 5.363,53 liraya kadar ulaşacak.