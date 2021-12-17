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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: TBMM Başkanlığına sunuldu! Asgari ücrette damga vergisi resmen kalkıyor
Giriş Tarihi: 17.12.2021 22:05 Son Güncelleme: 17.12.2021 22:16

Son dakika: TBMM Başkanlığına sunuldu! Asgari ücrette damga vergisi resmen kalkıyor

DHA
Son dakika: TBMM Başkanlığına sunuldu! Asgari ücrette damga vergisi resmen kalkıyor

Son dakika haberleri: AK Parti, asgari ücrette damga vergisini kaldıran yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Başkan REcep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak net asgari ücretin 4 bin 253 lira olduğunu ifade etmiş ve asgari ücretten gelir ve damga vergisinin de kaldırıldığının müjdesini vermişti.

Son dakika haberleri: AK Parti, asgari ücrette damga vergisini kaldıran yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret 2022 zammı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak. Artış son 50 yılın en yükseğidir. Artış yüzde 50'nin üzerindedir. Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırdık. Bununla işvereni 450 TL yükten kurtardık." ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: TBMM Başkanlığına sunuldu! Asgari ücrette damga vergisi resmen kalkıyor
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