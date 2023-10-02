SON DAKİKA: Bakan Bayraktar duyurdu: Faaliyete geçiyor

Son dakika haberleri...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın bugün itibarıyla operasyona hazır hale geldiğini ve bu hafta içinde faaliyete geçeceğini bildirdi.

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