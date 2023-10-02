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Giriş Tarihi: 2.10.2023 10:04 Son Güncelleme: 2.10.2023 10:19

SON DAKİKA: Bakan Bayraktar duyurdu: Faaliyete geçiyor

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın bugün itibarıyla operasyona hazır hale geldiğini ve bu hafta içinde faaliyete geçeceğini bildirdi.

SON DAKİKA: Bakan Bayraktar duyurdu: Faaliyete geçiyor

Son dakika haberleri...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın bugün itibarıyla operasyona hazır hale geldiğini ve bu hafta içinde faaliyete geçeceğini bildirdi.

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SON DAKİKA: Bakan Bayraktar duyurdu: Faaliyete geçiyor
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