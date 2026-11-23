TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Bakan Alparslan Bayraktar, enerji alanındaki gelecek dönem hedeflerini açıkladı. Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 2027 yılında 160 bin varilin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini ve bu üretimin cari açığın azaltılmasına yıllık 5,6 milyar dolarlık katkı sağlayacağını bildirdi.

2040'TA 20 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ HEDEFİ

Elektrikli araç pazarındaki büyümeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, 2040 yılında Türkiye yollarında 20 milyon elektrikli araç olmasını öngördüklerini söyledi.

Elektrikli araçlara yönelik talebi dikkate alarak şarj altyapısını da genişletmeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, 2040 yılına kadar en az 1,5 milyon şarj noktasına ulaşmayı planladıklarını ifade etti.

SİNOP VE TRAKYA'YA NÜKLEER SANTRAL HEDEFİ

Nükleer enerji yatırımlarına da değinen Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2040 yılında 10 bin megavat nükleer enerji kapasitesine ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Bu kapsamda Sinop ve Trakya'da nükleer güç santrallerini hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

SAKARYA GAZ SAHASI 17 MİLYON HANENİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim hedeflerini de açıklayan Bayraktar, 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin planlamayı paylaştı.

Bayraktar, "Hedefimiz, 2027 yılında 8 milyon hanenin, 2028 yılında ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılamaktır." dedi.

Bakan Bayraktar ayrıca 2028 yılı sonunda Türkiye'deki tüm ilçelere doğal gaz arzı sağlanmış olacağını bildirdi.

GABAR'DA GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 160 BİN VARİLİ AŞACAK

Gabar'daki petrol üretimine ilişkin son rakamları da paylaşan Bayraktar, günlük üretimin 84 bin varili aştığını açıkladı.

Üretimin artırılmasına yönelik hedeflerini aktaran Bayraktar, günlük yurt içi petrol üretimini 2027 yılında 160 bin varilin üzerine çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Bu hedefin gerçekleşmesi halinde petrol üretiminin cari açığın azaltılmasına yıllık 5,6 milyar dolarlık katkı sağlamasının öngörüldüğünü belirtti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör