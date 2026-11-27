Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, doğum yardımlarından bugüne kadar 1 milyon 495 bin 87 çocuğun faydalandığını, iki, üç ve üzeri 870 bin 888 çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını vurguladı.

"Yardımdan faydalanan çocuklardan 626 bin 326'sı ailelerin birinci çocuğu, 454 bin 991'i ikinci çocuğu, 413 bin 770'i ise üçüncü ve üzeri çocuklar" ifadesini kullanan Göktaş, hak sahiplerinden 35 bin 149 kişinin iki ve üzeri çocuğa sahip olduğunu belirtti.

Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.