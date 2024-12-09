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Giriş Tarihi: 9.12.2024 11:22 Son Güncelleme: 9.12.2024 12:11

SON DAKİKA! Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Fahiş fiyatlara ezdirmeyeceğiz

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammı için kritik bir açıklamada bulundu. Asgari ücreti fırsat bilerek fahiş fiyatlara neden olan fırsatçılara dikkat çeken Işıkhan,ücretlileri fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz açıklaması yaptı.

DHA
SON DAKİKA! Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Fahiş fiyatlara ezdirmeyeceğiz

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışan yarın yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısını bekliyor. Toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan kritik asgari ücret açıklaması geldi.

FAHİŞ FİYATLARA EZDİRMEYECEĞİZ

Bakan Işıkhan asgari ücret hakkında yaptığı açıklamada "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yarın saat 16.00'da yapacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, yarın resmi olarak başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak. Ağar'ın başkanlığındaki işçi heyetinde bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer alacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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SON DAKİKA! Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Fahiş fiyatlara ezdirmeyeceğiz
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