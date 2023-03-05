SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: İçme suyu stoklarımızda eksik yok

Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da Altınşehir (K-1) Konteyner Kentte açıklamalarda bulundu.
Bakan Adil Karaismailoğlu, Bakanlık olarak depremin ilk saatlerinden itibaren Adıyaman'da olduklarını, kesintisiz çalışmalarla bir yandan geçici toplu yaşam alanlarını tesis edildiğini, diğer yandan depremin sebep olduğu acının izlerini ortadan kaldırmak için de çaba sarf ettiklerini aktardı.
"İÇME SUYU STOKLARIMIZDA EKSİK YOK"
Bakan Karaismailoğlu, "Adıyaman'da yıkımın izlerini ortadan kaldırıyoruz. Şu anda şehrin %95'ine kaynağından su verilmekte. Şebekedeki arızaların giderilmesine de devam ediyoruz. Bunun yanı sıra içme suyu stoklarımızda da eksik yok. Bina yıkım ve enkaz çalışmalarına bağlı olarak şehrin tamamına su verebilmekteyiz. Gürlevik isale hattındaki arızaları gideriyoruz. Gürlevik kaptajındaki onarım işlerini de tamamladık" ifadelerini kullandı.
'VATANDAŞLARIMIZIN YÜZÜ YENİDEN GÜLENE KADAR DURMAYACAĞIZ'
Karaismailoğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Çocuklarımızın analarımızın, büyüklerimizin yüzü yeniden gülene kadar durmayacağız. İlk gün nasıl buradaysak, bir an bile buradan ayrılmadıysak son ana kadar Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu sadece Adıyaman'da değil depremden etkilenen diğer 11 ilimizde gerçekleştireceğiz.
"GÜÇLÜ ADIYAMAN'I HEP BİRLİKTE KURACAĞIZ"
Yaşam konutları, ticarethaneler, dükkanlar inşa ederek güçlü Adıyaman'ı hep birlikte kuracağız. Adıyaman'ın ev dokuma halıları yeniden dükkanların vitrinlerini süsleyecek, cadde ve sokaklar neşe ile dolacak.
Bakan Karaismailoğlu: "İçme suyu stoklarımızda eksik yok" | Video
Bunları devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Çadırları ara formül olarak planladık. Adıyaman2da 2 milyon 193 bin metrekare alanda 20 ayrı konteyner kent kurma çalışmalarını sürdürüyoruz.
"300 AİLEMİZİ KONTEYNERLERE YERLEŞTİRDİK"
1044 konteyner kurduk. Alanların tespit çalışmalarını gerçekleştirirken elektrik ve kanalizasyon altyapısı çalışmalarına hızlıca devam ediyor. 300 ailemizi konteynerlere yerleştirdik.
"DEPREMDEN ETKİLENEN TÜM İLLERİMİZDE DEVLET VE İL YOLLARI, OTOYOLLAR AÇIK"
Adıyaman'da trafiğe kapalı yol bulunmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerimiz sadece Adıyaman genelinde 803 makine ve bine yakın personelle çalışmalarına devam etmektedir.
Karayolları Genel Müdürlüğü'müz deprem bölgesinde 2579 makine ile çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen tüm illerimizde devlet ve il yolları, otoyollar açıktır.
BAKANLIK TARAFINDAN DEPREM BÖLGESİNE VERİLEN HİZMETLER
Bakanlığımız koordinasyonunda 10462 taşıtı deprem bölgesine sevk ettik. Yüzlerce iş makinesi deprem bölgelerine ulaştırıldı.
394 yolcu trenimizde 100 bine yakın yolcu taşıdık. 93 yolcu ve servis vagonumuz 4 bin vatandaşın geçici evi oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır ve Elazığ havalimanlarında 6 Şubat 3 Mart tarihlerinde askeri ve sivil hava araçlarla toplam 12850 uçuş gerçekleştirdik.
15 bin ton insanı yardım malzemelesini deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırdık. 3495 sefer ile 611 bin vatandaşımız deprem bölgelerinden tahliye edildi."