Bakan Karaismailoğlu: "İçme suyu stoklarımızda eksik yok" | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Adıyaman'da yıkımın izlerini ortadan kaldırıyoruz. Şu anda şehrin %95'ine kaynağından su verilmekte. Şebekedeki arızaların giderilmesine de devam ediyoruz" dedi.