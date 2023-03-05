Bakan Karaismailoğlu: "İçme suyu stoklarımızda eksik yok" | Video
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Adıyaman'da yıkımın izlerini ortadan kaldırıyoruz. Şu anda şehrin %95'ine kaynağından su verilmekte. Şebekedeki arızaların giderilmesine de devam ediyoruz" dedi.
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